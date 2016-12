Com parlar de drogues amb els fills

Els adolescents són un dels col·lectius més vulnerables en el consum de substàncies estupefaents. Per això, l'arribada a aquesta etapa sol ser el moment més indicat perquè els pares parlin de drogues amb els fills. Durant l'adolescència, els nens se senten grans i volen deixar enrere la infantesa per fer coses de grans. Entre aquestes, estan iniciar-se en el consum de certes substàncies que estan associades amb "els grans". El que busca l'adolescent és independència, autonomia i sentir-se "més gran".

Per evitar aquest tipus de conductes és fonamental que el jove disposi de la informació adequada sobre la prevenció i els riscos en el consum de drogues. Aquí, els pares juguen un paper fonamental. És molt important que s'abordi el tema amb naturalitat i claredat i no s'opti per evasives o embuts. Els progenitors han de seure amb els seus fills i plantejar-los les conseqüències que pot tenir en la seva vida el consum de drogues. No cal optar per les teories de la por, sinó per la sinceritat.

Oferir informació veraç sobre el consum de drogues i els seus riscos

Avui en dia comptem amb nombroses fonts d'informació, que poden ajudar els pares a l'hora d'abordar el tema de les drogues amb els fills. Un consell pot ser seure davant l'ordinador i llegir junts articles, veure vídeos o consultar informació d'experts al respecte. D'aquesta manera, el menor tindrà tota la informació a l'abast de la mà i se sentirà segur al consultar-la de la mà dels seus progenitors. Utilitzant aquest mètode, els dubtes i preguntes del menor sorgiran i ell es veurà i sentirà còmoda per plantejar-les en aquest ambient casolà.

Aprofitant aquesta proximitat, els pares poden recórrer a situacions verídiques sobre algun conegut o personatge famós que hagi caigut davant els efectes de les drogues. Aquestes situacions reals poden ajudar els fills a obrir els ulls davant els perills en el consum de substàncies estupefaents.

El menor ha de conèixer els riscos de consumir drogues. Cal traslladar clarament els problemes d'addicció que aquests hàbits comporten i els efectes a llarg termini que tenen sobre la salut.

La importància d'escoltar als fills

Durant l'adolescència solen donar-se situacions de cert distanciament entre pares i fills. En moltes ocasions, els menors asseguren que se senten incompresos i que els seus progenitors no els escolten. Per la seva banda, els pares argumenten que són els fills els que no volen parlar amb ells i que la conversa és un repte gairebé impossible.

Per evitar aquest tipus de situacions és molt importància escoltar els fills. Tot i que els punts de vista siguin diferents i la conversa pugui semblar una meta complicada és fonamental posar-se al lloc de l'altre. Cal donar la suficient confiança al menor perquè s'obri i es senti segur parlant amb els pares.

En aconseguir un ambient distès els temes sorgiran amb naturalitat i el menor no es veurà cohibit plantejant certes qüestions davant els pares. El mateix passarà amb els pares, que abordaran tranquils temes que poden ser delicats, com és el consum de drogues.