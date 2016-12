Tot el que cal saber de 'La meva salut'

La Meva Salut és un servei del CatSalut que a la Catalunya Central va començar a funcionar l´abril de l´any passat. A continuació resolem alguns dubtes sobre aquesta eina.

Què cal per sol·licitar l´accés

Ser major d´edat i disposar de la Targeta Sanitària Individual (TSI) i d'algun sistema d'identificació personal unívoca de la vostra identitat. També cal tenir una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil per rebre SMS. Presencialment, anar a demanar l´accés al centre d´atenció primària (CAP) de la persona interessada i portar la Targeta Sanitària Individual (TSI) i el DNI o document identificatiu. Signar la sol·licitud d´accés i guardar el codi d´usuari rebut (que coincideix amb el DNI o NIE).

Com completar el registre

El pacient rebrà un correu electrònic amb un enllaç per accedir a la pantalla d´autoregistre. A partir d´aquest moment, té quatre dies per registrar-se (si els excedeix, ha de començar de nou els tràmits al seu CAP). Per fer el registre, introduir el codi d´usuari (que és el DNI o NIE) i crear una paraula de pas de vuit dígits com a mínim; introduir el codi PIN que s´haurà rebut per SMS i la pregunta i resposta de seguretat per si s´oblida la paraula de pas.

Com accedir-hi

Amb l´adreça web lamevasalut.gencat.cat. Tot seguit, cal escriure el Codi d´Identificació Personal CIP) de la TSI; escriure el DNI o NIE i la paraula de pas (també s´hi pot accedir amb el CIP i el certificat digital, les persones que en tinguin).

Què s´hi pot trobar

Inclou la informació que s'ha generat per l'atenció sanitària prestada en algun dels centres assistencials públics, com ara el pla de medicació vigent de la recepta electrònica, les vacunes administrades, els diagnòstics, els informes clínics i els resultats de les proves i les exploracions complementàries. Aquesta informació ha de ser publicada pels centres per tal que els pacients la puguin visualitzar i consultar a través de La Meva Salut. El pacient també pot accedir al seu document de voluntats anticipades si el té registrat. Consultar el temps d´espera si té pendent una operació garantida. Consultar les visites i proves pendents. Demanar dia i hora al CAP...