Set preguntes que es fan els homes sobre el sexe

El sexe és un assumpte que provoca moltes preguntes en homes i dones. Potser siguin els homes els que menys verbalitzen les seves inquietuds, però aquestes existeixen. Qüestions que, en moltes ocasions, atemoreixen a l'home, que tendeix a ocultar les seves preocupacions. A continuació, repassem algunes de les preguntes més freqüents que es fan els homes sobre el sexe, tot i que cada individu pot tenir els seus propis dilemes.

Què és la disfunció erèctil?

La Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units defineix la disfunció erèctil com "les dificultats per aconseguir o mantenir una erecció". Es tracta d'un problema que tendeix a ocórrer amb més freqüència a mesura que s'envelleix, però que no té per què donar-se com a part natural del procés d'envelliment. En qualsevol cas, aquesta és una situació que ha de ser identificada per un professional mèdic, perquè a més pot ser un senyal d'altres problemes de salut.

Què passa si no es conclou l'acte sexual ejaculant?

L'ejaculació consisteix en l'expulsió del semen a través de la uretra, un procés acompanyat de sensacions plaents que donen lloc a l'orgasme masculí. De vegades, per raons fisiològiques i també psicològiques, pot passar que l'home exerceixi un excessiu control de reflex ejaculador, fet que provoca una ejaculació retardada. Aquesta disfunció no s'ha de confondre amb l'ejaculació precoç, que és el que passa quan l'home sol ejacular habitualment de forma ràpida.

Tenir un penis corb és motiu de preocupació?

Una curvatura en la morfologia del penis és un fet ordinari en molts homes, per aquest motiu no ha de ser una raó per preocupar-se. Pot ser fins i tot un avantatge per a la parella de l'home. No obstant, si la curvatura és excessiva pot ser la conseqüència de l'anomenat Síndrome de Peyronie, que fa que el penis es dobli en la seva erecció de manera excessiva. El penis corb afecta un 1% dels homes i, en teoria, no ha de tenir efectes a l'hora de gaudir del sexe.

Quina és la mida mitjana del penis?

A aquesta qüestió hi han intentat donar resposta desenes d'estudis amb diferents respostes. Un de l'Associació Espanyola d'Andrologia establia que la longitud mitjana en erecció és de 13,58 centímetres. Un equip d'uròlegs britànics va realitzar un estudi el 2015 en el qual el penis mitjà se situava en els 13,24 centímetres en erecció i 9,1 en repòs. Un altre estudi, de la investigadora de l'Institut Kinsey Debbie Herbenick, deixava la grandària mitjana, en erecció, a 14,15 centímetres.

Es pot trencar un preservatiu?

Sí. I el trencament del preservatiu pot comportar un risc d'embaràs o de contraure una infecció de transmissió sexual. Per prevenir que es trenqui el condó, és sempre important fixar-se en la seva data de caducitat, ja que poden estar deteriorats. Per descomptat, tampoc s'ha d'obrir amb les dents i, així mateix, cal evitar que entri molt aire dins del preservatiu. Acompanyar de lubricant l'acte sexual també ajuda.

És preocupant sentir-se excitat per les situacions de risc?

Una baixa activitat del gen DRD4 pot produir, en certes persones, que es redueixin els fluxos de la dopamina, un dels neurotransmissors encarregats d'estimular els circuits del plaer. Això provoca que la dopamina tingui menys efecte i que l'individu busqui situacions de risc per excitar-se. En teoria, el motiu de preocupació no hauria de ser altre que les pròpies conseqüències que porti aquesta situació de risc. No obstant això, es recomana consultar amb un psicòleg o sexòleg sobre aquestes situacions.

Quan s'és addicte al sexe?

Quan la voluntat no serveix per controlar un impuls sexual és aleshores quan el problema ha de ser analitzat. La freqüència no és sinònim d'addicció. Ho és el comportament que porti problemes, ja siguin d'índole física, psicològica o de relacions de parella.