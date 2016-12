El 30% dels espanyols pateix mal alè

Al voltant d'un 30 per cent de la població adulta pateix o ha patit halitosi, un problema d'acumulació de bacteris en la cavitat bucal, que cal tractar per evitar problemes psicològics, segons un informe de la Societat Espanyola de Periodòncia i Osteointegració (SEPA).

L'origen de la pudor és a la boca en el 90 per cent dels casos d'halitosi. "Els compostos produïts per aquests bacteris poden resultar en inflamacions a les genives i en la destrucció de teixits, per la qual cosa és vital mantenir una bona higiene bucodental no només amb el raspallat de dents, sinó també amb la neteja interdental i la lingual mitjançant un raspador ", ha recomanat l'odontòloga d'ADE Group, Mireia Alcaraz.

Aquest problema s'incrementa durant la nit, ja que la menor quantitat de saliva que es genera facilita que els microbis es multipliquin lliurement, provocant que durant les primeres hores del dia la pudor sigui més intensa. El mateix passa després de diverses hores de dejuni, en situacions d'estrès o després de parlar durant un llarg període de temps.

A més, els especialistes han advertit que patir de l'halitosi es poden generar problemes psicològics i afectar relacions socials i professionals.

Consells per combatre el mal alè

Els odontòlegs recomanen una neteja dental professional i adoptar mesures d'higiene més enllà del raspallat habitual. En alguns casos es poden aplicar tractaments amb agents antimicrobians per reduir el nombre de bacteris que produeixen el mal alè.

D'altra banda, les dones demanen més tractaments per solucionar el problema que els homes, "probablement perquè, en general, es preocupen més per la seva salut i aspecte que els homes", ha comentat l'especialista.