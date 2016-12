Set mites sobre la grip infantil

Les temperatures comencen a baixar i s'apropa la temporada de grip estacional que sol durar des de la tardor fins a març aproximadament. Malgrat ser un fenomen recurrent, cada any apareixen múltiples consells i recomanacions sobre què s´ha de fer per prevenir el contagi de la grip estacional.

Moltes de les recomanacions van dirigides a evitar el contagi de la grip en nens. No obstant això, existeixen mites que durant anys s'han anat expandint i a dia d'avui segueixen circulant i generant confusió entre pares i cuidadors. El doctor Javier Macías, pediatre i especialista de Doctoralia, analitza els principals mites per descobrir si són veritat o no.

Tots els nens han de vacunar-se contra la grip.

Fals. L'expert explica que no es recomana la vacunació universal en nens. Així, només és recomanable quan el nen pateix alguna malaltia crònica o si conviuen amb adults en situacions de risc. Per exemple, nens amb asma, diabetis o malalties cardíaques, o ben aquells que convisquin amb persones molt grans o adults que puguin patir algunes de les malalties cròniques citades.

Els símptomes dels nens davant la grip són els mateixos que els de els adults.

Fals. L'edat del nen és determinant a l'hora d'observar els símptomes. En el cas de nens més grans, "els seus símptomes sí són similars als dels adults: febre, tos, congestió nasal, mal de coll, vòmits o diarrea", assenyala Macías. No obstant això, en els més petits la grip es pot manifestar de forma menys evident, amb símptomes com febre sense causa aparent, somnolència o pèrdua de gana.

La grip disminueix les defenses i facilita que els nens contreguin altres virus.

Cert. El virus de la grip és el que altera en gran mesura la barrera defensiva i facilita que pugui haver-hi infeccions simultànies per altres virus i bacteris. L'expert recorda que nens que tenen una malaltia vírica són més susceptibles de contagiar-se ja que la seva barrera immunitària és més feble. "És el que es coneix com a reactivitat creuada", afirma.

Els nens són més immunes a la grip si ja l'han patit anteriorment

Cert. La grip és una malaltia que deixa immunitat. "De fet quan un nen s'infecta per un tipus de virus gripal, serà immune per a aquest virus, però també es reforça la seva memòria immunològica per a altres virus gripals que ja hagi patit. Aquest mecanisme és especialment fort per a la primera infecció gripal que hàgim patit en la nostra vida", explica. És a dir, les diferents grips que es van tenint en la vida creen immunitat per a aquest virus i, a més, reforcen la que ja teníem per als anteriors virus que ens havien infectat.

Existeixen grips "mal curades" i per això molts nens recauen

Fals. No existeix la grip 'mal curada'. L'expert recorda que no tenim cap fàrmac que curi la grip pel que no pot estar "mal curada". El que pot ocasionar la grip són complicacions, de vegades lleus i en ocasions greus. La complicació més freqüent en nens és l'otitis mitjana, però poden donar-se casos més greus que impliquin pneumònies, encefalitis o insuficiència renal.

No obstant això, segons l'expert, "aquestes complicacions greus són rares quan no existeixen malalties prèvies. És important entendre que l'aparició d'aquestes complicacions depèn del virus que infecta al nen i del seu estat previ de salut, no del tractament que fem per combatre la grip, que gairebé en el 100% dels casos només serà simptomàtic". És a dir, es combaten els símptomes que ocasiona la grip per trobar-nos millor, però no la grip en si.

Rentar-se les mans pot prevenir el risc de contagi

Cert. És la mesura més important per prevenir les infeccions respiratòries, inclosa la grip estacional, tant entre adults com en nens. "Si practiquem aquesta senzilla mesura higiènica, reduirem en un gran percentatge el risc de contagi", puntualitza el pediatre. També és important que els nens es cobreixin amb la màniga en tossir, i que no acudeixin al col·legi si estan malalts.

Els nens que passen molt temps amb els seus avis han de vacunar-se

Fals. Només és recomanable que es vacunin en cas que els avis dels nens pateixin alguna malaltia crònica o tinguin la barrera immunològica feble, els més petits hauran de vacunar-se. És el que es coneix com a 'estratègia niu', en la qual es vacunen tots els membres d'una família que convisquin amb un pacient de risc.

L'augment de les temperatures afebleix el virus de la grip i disminueixen els contagis

Fals. Est és un mite molt estès ja que és raonable pensar que si les temperatures mitjanes augmenten, els casos de grip disminueixin. No obstant això, "donada la gran variabilitat i capacitat d'adaptació que coneixem del virus gripal, no seria descartable que es pugui adaptar a la nova situació", aclareix Macías.