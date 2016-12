Cures de la pell per a persones en tractament contra el càncer

Compartim amb tu els consells de la campanya 'Posa't guapa... et sentiràs millor', de la Fundació Stanpa, que té per objectiu ajudar a le sdones mab càncer a recuperar la seva imatge possiblement trastocada pels efectes secundaris del tractament oncològic.

Cura facial

Els tractaments contra el càncer acostumen a produir una disminució de les defenses, el que fa que la teva pell sigui més vulnerable a qualsevol infecció. És molt important que extremis la neteja del teu rostre i tinguis en compte aquests consells:

-No t'exposis al sol directament i utilitza sempre protecció solar molt alta amb factor 50 + per sortir al carrer.

-No utilitzis cap crema que contingui ingredients hormonals o corticoides, llevat que t'ho indiqui el metge.

-Durant aquest període no utilitzis tractaments exfoliants. En canvi, és molt agradable i beneficiós per a la pell l'aplicació de màscares hidratants o dermocalmants parla amb un professional de la bellesa o amb les cosmetòlegs de "Posa't Guapa... et sentiràs millor" per obtenir informació addicional sobre la cura de la teva pell durant el tractament.

Cura corporal

Un dels efectes durant els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia és l'augment de sensibilitat i deshidratació de la pell. Per això és molt important que utilitzis productes molt suaus durant les rutines diàries per a la cura de la teva pell.

Per al cos acostuma't a les dutxes curtes i temperatura temperada, pots donar-te un bany relaxant o hidro-massatge, però no has d'abusar d'ells.

Utilitza productes d'higiene suaus i en poca quantitat, a continuació, asseca't amb petits tocs, sense fregar.

s'aplica una loció hidratant corporal sobre tot el cos i aprofita per donar-te un suau massatge. Insisteix en aquelles zones especialment seques.

Si els palmells de les mans i / o les plantes dels peus presenten sequedat extrema, et recomanem l'ús d'un producte específic per a aquestes zones; és molt important que te'ls apliquis abans d'anar a dormir i en quantitat generosa per afavorir la seva acció hidratant.

pots utilitzar sense problema un desodorant corporal, utilitza el més adequat al teu nivell de sudoració i en el format que et resulti més còmode.

Els productes de maquillatge i la seva cura

Durant els tractaments oncològics, és més important que mai protegir els teus productes cosmètics de qualsevol contaminació per a la evitar possibles infeccions en la pell. Aquests senzills consells que t'ajudaran:

-Renta acuradament les teves mans abans d'utilitzar qualsevol producte de maquillatge.

-Tanca hermèticament els flascons i tubs després del seu ús.

-Si utilitzes cotons o esponges per a l'aplicació dels cosmètics intenta que siguin d'un sol ús, en cas contrari, assegurat que estan perfectament nets. La nostra recomanació, però, és que per a l'aplicació de productes utilitzis la punta dels dits perfectament nets.

-Comprova la data de caducitat de tots els productes que utilitzes i rebutja qualsevol producte caducat.

La utilització dels productes de maquillatge ha de ser sempre personal, evita compartir-los.

Cures de la pell durant la radioteràpia

Cuidar la teva pell durant la radioteràpia és fonamental, per a això, segueix aquestes pautes bàsiques:

-No toquis les marques a la pell que hagin fet el teu metge o radiòleg. La majoria desapareixeran per si soles.

-Aclareix l'àrea tractada només amb aigua temperada, sense sabó ni crema netejadora i seca amb suaus tocs, sense fregar.

-Consulta al teu metge si observes qualsevol signe d'infecció com envermelliment, irritació o inflor.

-Si l'àrea tractada et cou o es produeix una petita crosta, procura no gratar i consulta al teu metge o radiòleg.

-No utilitzis corrector per cobrir els enrogiments de la pell o les taques fosques durant el tractament. En finalitzar el mateix, la teva pell recuperarà el seu color natural.

-Consulta el teu metge abans d'aplicar-te una crema solar, crema hidratant, loció, perfum, desodorant o qualsevol producte cosmètic sobre l'àrea tractada.

-Evita l'afaitat de l'àrea tractada fins que la pell s'hagi recuperat completament.