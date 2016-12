Una mala mecànica cervical, la subluxació

Tenir molèsties, dolor i/o limitacions de moviment a la columna cervical és un problema massa habitual a la nostra societat, agreujat pel nostre estil de vida i provocat per traumatismes.

Alguns casos comencen a una edat ben primerenca, i el naixement pot ser un inici accidentat a causa d´algunes de les maniobres actuals, que requereixen forçar el coll del nadó en el moment del part, mitjançant instruments o amb les mans. Traumatismes futurs, sobreesforços i moviments repetitius nocius (microtraumatismes) també poden alterar la integritat funcional del nostre coll.

Aquests esdeveniments deriven en una afectació mecànica de la junta cervicocranial -articulacions del crani amb la primera vèrtebra, i aquesta amb la segona, un total de 4 articulacions corbades en diferents direccions- que poden comprometre la rotació i extensió cervicals, i en accionar aquests moviments s´inicien processos simptomàtics (com són els marejos), sense tan sols afectar la integritat òssia d´aquesta vèrtebra.

En canvi, les vèrtebres cervicals inferiors -les quals estan delimitades per 6 articulacions de moviment individual escàs i simple- participen en una estabilitat estructural més alta, que només pot ser alterada per modificacions degeneratives o traumàtiques de l´os, disc i/o lligaments.

Aquestes participen especialment en la flexió lateral del coll, la qual no seria possible sense la rotació de la segona vèrtebra respecte de la primera.

És comú trobar hèrnies discals al coll en persones al voltant dels 40 i 50 anys sense tenir cap molèstia cervical, però no tant tenir molèsties a les cames sense tenir cap pinçament destacable a les lumbars.

Per això, davant de la possibilitat de molèsties per inflamació del nervi ciàtic o lumbàlgies sense diagnòstic cert de la columna lumbar recomanem fer un cop d´ull a la columna cervical.

És llavors que podríem trobar l´Atles (primera vèrtebra cervical), que en posició erecta pot trobar-se desplaçada entre 0,7 i 3 mil·límetres respecte a l´articulació del crani, alterant la distribució de pes a sobre de les vèrtebres inferiors i irritant les estructures circumdants.

Es crea una torsió mecànica que afecta discs i lligaments i compromet la integritat funcional, neurològica i vascular, no tan sols del coll, també d´altres parts del cos: pèrdua de curvatura cervical, pèrdua d´equilibri, neuropaties perifèriques, postura incorrecta i pèrdua de força en extremitats acompanyat d´un risc de lesions més elevat.

La solució en molts d´aquests casos és restablir el funcionament correcte de la columna cervical, amb la reducció de la tensió produïda per la subluxació a través de l´ajust vertebral.