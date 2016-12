La mida importa?

És una pregunta recurrent (respecte al penis, és clar): però, a veure, la mida... és important? No hi ha una resposta clara (sí o no), però mirarem de treure´n l´entrellat.

La mida del penis és un factor més en tot un cúmul d´aspectes relacionats amb el plaer sexual: el desig, l´atracció física, l´atractiu en general, la perícia, el temps, la voluntat, la imaginació, la compatibilitat, etc., etc., etc. Sí que és cert que hi ha d´haver un mínim perquè hi pugui haver plaer amb la penetració (hi ha micropenis tan petits que no poden ni penetrar).

A partir d´aquí, hem de tenir en compte que la zona de la vagina amb més sensibilitat és a l´entrada, els dos primers centímetres. Per tant, superats aquests dos centímetres la immensa majoria dels penis tenen la capacitat de generar plaer. La vagina és elàstica i adaptable (ho sabíeu que les parets es toquen entre si?), o sigui, hi haurà fricció amb un penis de qualsevol mida.

És cert que amb un penis més gruixut la fricció pot ser un pèl superior. Però si notem poca fricció és possible que tingui a veure amb la tonificació de la vagina: si no n´hi ha prou, cosa que pot afectar la sensibilitat, es poden fer exercicis de Kegel per enfortir la musculatura. És cert que amb un penis més gros segurament arribarà a d´altres zones de la vagina que també són plaents. Però igualment, la capacitat de generar plaer dels penis petits és excel·lent.

Recordem també que l´òrgan estrella del plaer femení és el clítoris i no la vagina, per tant, la gran diferència no estaria entre penis grossos i petits sinó entre dedicar-se al clítoris o no. I encara hi ha més: hi ha estudis que asseguren que els homes amb el penis gros, orgullosos del seu membre, se centren bàsicament en la penetració i descuiden altres aspectes de la sexualitat molt importants.

Els homes amb el penis més petit, en canvi, solen ser amants atents i molt dedicats (ho fan per compensar, però aconsegueixen arribar encara més lluny que els rivals XL). Sí que és cert que hi ha un factor psicològic important: a moltes persones un penis gros els excita més que un de petit, per exemple, i això es notarà en el plaer. Però repetim que no té a veure amb la capacitat objectiva de generar plaer de les diferents mides i si es tracta de generar un impacte, segur que se´ns acudeixen altres maneres.

De totes maneres, cada persona és un món i hi haurà persones que preferiran penis petits i d´altres que els preferiran molt grossos i d´altres a les que els penis molt grossos els faran respecte i fins i tot por. Es tracta de jugar amb el que tenim, sabent sobretot que la capacitat de generar plaer d´entrada és molt bona per totes les mides i que, a partir d´aquí, hem de trobar la manera que a nosaltres ens agradi més.