L'Hospital de la Vall d'Hebron fa 10 trasplantaments en només 24 hores

El programa de trasplantament de l´Hospital Universitari Vall d´Hebron va sumar una nova fita el passat mes de novembre amb la realització de 10 trasplantaments d´òrgans a 9 receptors en només 24 hores. Aquesta xifra és encara més important si es té en compte que quatre dels receptors eren pacients pediàtrics d´edats entre els 2 i els 4 anys. Un fet només a l´abast de centres com Vall d´Hebron, que aquest 2016 ha celebrat el 40 aniversari de l´inici del seu programa de trasplantament. De fet, la mateixa setmana que es va assolir aquesta xifra es van realitzar 8 trasplantaments més a 6 receptors, és a dir que en només 5 dies a Vall d´Hebron es van fer 18 trasplantaments a 15 pacients. Tot plegat, gràcies a la responsabilitat i compromís dels professionals implicats.

El mecanisme necessari per portar a terme les intervencions es va posar en marxa a les 4 del matí d´un dia de mitjans de novembre, amb una trucada de l´Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) informant que hi havia un òrgan viable per a un dels pacients de Vall d´Hebron en llista d´espera. A partir d´aquest moment, el personal de Coordinació de Trasplantaments va engegar tot el procés que va mobilitzar més de 200 professionals de l´Hospital, als quals cal sumar el personal de l´Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), de l´OCATT, del Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM) i d´AENA.

Es van posar en marxa els equips necessaris per a realitzar l´extracció dels òrgans als donants (4 equips es van desplaçar a diversos punts de l´Estat) i els encarregats de l´implant (10 equips). 24 hores després, s´havien realitzat 4 trasplantaments infantils (2 ronyons, 1 fetge i 1 cor) a 4 receptors i 6 trasplantaments d´adults (2 fetges, 2 ronyons i 2 pulmons) a 5 receptors. Tots ells presentaven una malaltia terminal de l´òrgan afectat i ara es recuperen de les intervencions. De fet, el pacient que va rebre el cor estava en situació d´urgència 1, el segon nivell de prioritat a la llista de donació d´òrgans.