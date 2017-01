Què el Nadal és una època d'excessos a l'hora de menjar i beure no és una cosa nova. Set de cada deu espanyols afirma passar-se durant aquestes dates, una dada preocupant que afecta més del que pensem al nostre organisme. No només ens excedim en el que mengem, sinó també en el que bevem. I és que el consum d'alcohol es dispara durant les festes nadalenques, circumstància amb múltiples efectes secundaris. Un dels més reconeguts per qui els pateix és la ressaca, un malestar que afecta el 34% de la població adulta després d'una nit de gresca.

Més enllà de la quantitat d'alcohol ingerit, són molts els factors que influeixen en la intensitat de la ressaca, des del nostre pes a la proporció d'aigua i greix del nostre cos, l'hora del dia en què es produeix la ingesta, el tipus de beguda alcohòlica que consumim i fins i tot el nostre estat d'ànim.

Mal de cap, cansament i malestar general són els símptomes clàssics la ressaca. Sigui més o menys intensa, tots podem combatre aquesta incòmoda companya de viatge del dia després de la festa amb un seguit de remeis casolans que són comuns per a tots. A alguns aquestes recomanacions els funcionaran millor i als altres pitjor, però oblida't dels falsos mites que circulen per Internet i segueix aquests senzills consells si després d'una nit de gresca vols que la teva ressaca sigui el més suportable possible:

Begudes esportives per millorar els electròlits

El camí a la recuperació podria començar amb la hidratació. Quan tens ressaca estàs deshidratat i els nivells d'electròlits són baixos. El consum d'una beguda esportiva, l'aigua de coco o una beguda per augmentar els electròlits abans d'anar al llit o tan aviat com t'aixequis poden ajudar-te a reemplaçar els electròlits. O tan simple com centrar-se en beure aigua, això ajudarà a l'organisme a recuperar-se d'una ressaca.

Salmó

Es creu que els nivells baixos de vitamines B6 i B12 s'intensifiquen les ressaques. El salmó és ric en ambdues vitamines B i t'ajudarà a assolir nivells més adequats d'aquestes vitamines.

Màngo i altres fruites

Existeixen evidències que els sucres naturals que es troben a la mel i les fruites podrien ajudar a eliminar l'alcohol de l'organisme una mica més de pressa. Bones opcions inclouen els mangos, el raïm, les peres, la síndria i les bananes.



Aliments 'de malalt'

Això és el que els dietistes diuen la dieta 'BRAT' per les sigles en anglès de bananes, arròs, puré de poma i torrades. Aquests aliments bàsics són fàcils de digerir per l'organisme. A més, tendeixen a contenir hidrats de carboni, que poden ajudar a fomentar el sucre en sang. També poden ajudar a alleujar el malestar d'estómac i a dir adéu a la ressaca.

Gingebre

Els aliments amb gingebre com el pa o les galetes ajuden a reduir les nàusees i millorar el malestar estomacal recurrent quan es passa per una ressaca.

Ous amb bacó

Uns ous amb bacó. Encara que sembli una broma no ho és. Els ous contenen una substància anomenada cisteïna que diversos estudis han confirmat que elimina una substància que s'acumula en el cos quan es beu massa, l'aldehid. El bacó, per la seva banda, és ric en aminoàcids, que també combaten la ressaca.

Mel

Un parell de cullerades després d'aixecar poden ser suficients, encara que depèn de la quantitat d'alcohol ingerit. La mel és rica en potassi i fructosa, elements que es perden quan s'ha begut massa.

Xocolata

Eleva el nivell de sucre del cos, el que facilita la digestió de l'alcohol i ajuda a eliminar toxines. Un truc és fondre diversos trossos de xocolata negra en aigua o aigua de coco (conté electròlits com potassi, calci o sodi) per rehidratar l'organisme.