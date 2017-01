Consells per deixar de fumar

Consells per deixar de fumar Getty Images

Amb l'arribada del nou any arriben també els bons propòsits. Cuidar-se més, aprimar-se, menjar més sa, anar al gimnàs... només són alguns dels propòsits més repetits i que en la majoria de casos es queden en això, en simples propòsits.

Dues de les promeses més comuns són les de fer dieta i deixar de fumar, propòsits que semblen impossibles de complir per a moltes persones però que sí que es poden aconseguir amb una mica de sacrifici i força de voluntat.

"Controlar l'ansietat i mantenir uns hàbits de vida saludables que evitin l'augment de pes és perfectament compatible, ja que en ambdós casos s'associen a rutines que ens porten a fumar després de dinar o abans de treballar", ha afirmat sobre això la directora de la Clínica Feel Good, María Domínguez Amaro.

"Si modifiquem rutines quan se'ns generi aquesta ansietat, podrem portar a terme tant la dieta com deixar el tabac", ha assegurat. Per això, la doctora ha aportat sis consells per deixar de fumar i perdre quilos en aquest 2017.

1. Un cop presa la decisió, acudir a teràpia passats un o dos dies ja que aquestes primeres hores són les més complicades i vol dir que camines fermament cap al teu objectiu. L'acupuntura és una ajuda.

2. Per evitar els tics del cigar després de dinar, ja sigui esmorzar dinar o sopar, un rentat de dents ràpid i un col·lutori. Això disminuirà les ganes de fumar.

3. Canviar la rutina del cigar del matí per la del rentat de dents o fer exercici, la del cigar després del cafè amb una petita migdiada o la del cigar abans d'entrar a treballar amb la ingesta d'una poma.

4. Fer exercici aeròbic als matins de manera intensa ens ajudarà en l'aspecte físic

5. Redirigir l'ansietat calòrica que provoca deixar de fumar cap a la fruita, vegetals crus o proteïnes. Aquest és el pas "més complicat" però pot ajudar a l'objectiu de reduir pes a 'tot' i apartar-nos del tabac.

6. L'exercici físic és també un altre dels hàbits que s'ha d'incorporar de forma progressiva ja que és una ajuda indispensable per poder aconseguir deixar de fumar manera fàcil i senzilla sense engreixar-se.

"Aconseguir combinar una dieta que reguli el metabolisme i permeti alhora ser efectiva per vèncer l'ansietat que produeix deixar de fumar, necessita d'un últim ingredient que és el de la força de voluntat amb unes gotetes de constància. Una dieta no ha de ser un càstig, per això és bo proposar-se dos àpats lliures a la setmana i sortir d'una rutina alimentària massa estricta ", ha tancat.