El suc de taronja perd la vitamina C?

La doctora en el camp de la Salut Pública Nutricional i Professora del Màster Universitari de Nutrició i Salut de la UOC, Anna Bach, ha assegurat que la vitamina C del suc de taronja es conserva "perfectament" durant diverses hores, negant així la creença que es perd "a gran velocitat" quan s'esprem la fruita.



I és que, encara que amb el pas del temps pot fer-se més amarg, es tracta més d'una qüestió organolèptica, de sabor, que d'aportació nutricional, ja que perquè es produeixi una disminució considerable d'aquesta vitamina cal recórrer a condicions extremes com escalfar el suc a més de 100 graus.



En el cas del suc de fruita envasat, la fruita espremuda immediatament es pasteuritza i s'envasa asèpticament, de manera que ajuda a protegir els seus nutrients naturals i la seva qualitat. "El suc de fruita, gràcies al seu processat i envasat, permet que quan arriba el moment de consum, el seu contingut de vitamines es mantingui", ha explicat l'experta.



A més, recalca, l'envàs està dissenyat per protegir el suc de fruita dels efectes de la temperatura, de l'aire i de la llum i per ajudar a mantenir les seves propietats naturals. Per tal de mantenir la qualitat i les qualitats del suc amb el pas del temps, els productors de suc utilitzen mètodes i tecnologies adequades de producció, com la pasteurització, per eliminar els microorganismes que poguessin alterar-lo.



La pasteurització del suc de taronja és un tractament tèrmic suau, en què el suc és escalfat ràpidament fins a 96 graus centígrads, es manté aquesta temperatura uns segons i tot seguit es refreda ràpidament per garantir un producte segur i d'alta qualitat. Després, s'introdueix asèpticament el suc en envasos protegits de la llum i de l'aire que ajuden a mantenir el seu sabor, color i nutrients sense necessitat d'afegir conservants.



El suc de taronja, aportació de vitamines diàries



Com la fruita sencera, el suc de taronja està compost aproximadament per un 10 per cent de sucres naturals procedents de la pròpia fruita (fructosa, sacarosa, i glucosa) i el 90 per cent restant és aigua, vitamina C, folat, potassi i altres vitamines , minerals i fitonutrient.



Un got de suc de taronja conté més del 50 per cent de la ingesta diària recomanada de vitamina C, i tan sols contribueix al 3 per cent de les calories diàries en la dieta recomanada de 2.000 calories.



En concret, la vitamina C ajuda a reduir el cansament i la fatiga i és un protector natural. El seu consum millora l'absorció de ferro procedent de fonts diferents de la carn i, a més, és essencial per a l'estructura dels ossos, cartílags, músculs i vasos sanguinis, i ajuda a mantenir els capil·lars i les genives.