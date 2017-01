Què has de fer si et mossega un gos?

Què has de fer si et mossega un gos? Getty Images

La forma de comunicar-se dels gossos és, sens dubte, diferent a la dels humans. Aquests poden mossegar, entre altres causes, en sentir-se amenaçats, agredits o per dominància. Una bona educació pot prevenir aquesta predisposició. No obstant això, això no garanteix que el gos mai ataqui ja que hi ha diverses raons que el motiven a això.

Davant d'un gos que vol mossegar cal actuar amb calma. Mai cal cridar, doncs això encara altera més a l'animal. Procura allunyar-te de l'estímul que el posa nerviós mentre et separes d'ell. A continuació pots escampar galetes o llaminadures per terra per desviar la seva atenció, alhora que aconsegueixes calmar-lo.

Si malgrat els teus intents per tranquil·litzar-lo, el gos aconsegueix mossegar-te, aquests són els consells que has de seguir. Depenent de la mida i la força del ca la ferida causada per la mossegada pot ser més o menys greu, però sempre cal desinfectar-la.

En primer lloc, renta la ferida amb aigua i sabó per eliminar la brutícia que hi pot haver en la superfície provinent de la boca de l'animal. Si la ferida és molt gran i profunda, després de netejar-la, cobreix-la amb una gasa estèril per aturar el sagnat. És important no pressionar massa ja que tot i netejar-la poden quedar germens i si no hi ha oxigen els bacteris augmenten.

A continuació, dirigeix-te al centre de salut més proper perquè el metge et la tracti i et proporcioni la vacuna antiràbica.