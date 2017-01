Cada any neixen al món 119.000 nens amb síndrome d'alcoholisme fetal

Un estudi del Centre d'Addicció i Salut Mental del Canadà ofereix les primeres aproximacions a nivell mundial del nombre de dones que beuen alcohol durant l'embaràs, entorn d'un 10 per cent, i mostra com cada any uns 119.000 nens neixen amb síndrome d'alcoholisme fetal fruit d'aquest consum, segons les dades publicades a 'The Lancet Global Health'.

El treball mostra àmplies diferències entre regions i països, ja que en alguns casos es calcula que més del 45 per cent beu alcohol durant l'embaràs. En altres països com Canadà, on hi ha indicacions clíniques a favor de l'abstinència durant l'embaràs, s'estima que, malgrat tot, un 10 per cent de dones embarassades segueixen bevent.

La conseqüència més greu d'aquest consum és que gairebé 15 de cada 10.000 persones a tot el món sofreixen un trastorn d'alcoholisme fetal, que es caracteritza per problemes mentals de conducta i aprenentatge, i fins i tot per discapacitats físiques.

Els càlculs es van realitzar a partir de revisions exhaustives de la literatura mèdica i anàlisis estadístics, i busquen ajudar als països a planificar iniciatives i polítiques de salut pública, com a sistemes de vigilància, i millors programes educatius sobre els riscos del consum d'alcohol durant l'embaràs.

Els cinc països amb un consum d'alcohol més alt durant l'embaràs es troben a Europa i són Rússia, Regne Unit, Dinamarca, Bielorússia i Irlanda. Com a regió, Europa també és la que té una major prevalença, un 2,6% més elevada que la mitjana mundial. Els nivells més baixos de consum d'alcohol durant l'embaràs i de síndrome d'alcoholisme fetal, en canvi, es troben a les regions del Mediterrani oriental i del sud-est asiàtic, ja que en general són regions amb un consum més baix de begudes alcohòliques.

No totes les dones que beuen durant l'embaràs tindran un fill amb aquest trastorn; s'estima que només afectarà als nadons d'una de cada 67 mares consumidores d'alcohol, ha assegurat Svetlana Popova, autora principal d'aquest treball. Tot i així, admet que aquesta xifra és molt conservadora i no inclou altres tipus de trastorns que també poden estar vinculats al consum d'alcohol.

Encara que està completament establert el fet que l'alcohol pot danyar qualsevol òrgan o sistema del fetus durant el seu desenvolupament, particularment el cervell, encara no se sap exactament què fa que un fetus sigui més susceptible, en termes de quantitat o freqüència del consum durant l'embaràs, ja que també hi podrien influir altres factors com la genètica, l'estrès, el tabaquisme i la nutrició. Per això, Popova insisteix que "el més segur és abstenir-se per complet de consumir alcohol durant tot l'embaràs".