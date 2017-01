Retiren un líquid de lents de contacte que pot fer mal als ulls

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha informat de la retirada del mercat de tots els lots d'un líquid de neteja i desinfecció de lents de contacte, el EasySept Hydro Plus, codi de formulació BL-3100-EZS05, perquè pot afectar la salut dels ulls.

En una nota al seu web, la Aemps assenyala que, d'acord amb la informació facilitada per l'empresa Bausch & Lomb, a la qual pertany el producte, les proves internes han mostrat que, en el transcurs dels 35 usos recomanats del estoig, en ocasions es detectava peròxid residual en aquest, que estava per sobre de les notificacions.

La Aemps, dependent del Ministeri de Sanitat, subratlla que si el peròxid residual està per sobre de les especificacions "l'usuari del producte podria experimentar símptomes temporals en els ulls com cremor, irritació, ulls vermells i en circumstàncies excepcionals altres conseqüències més serioses per a la salut ".

Segons la notificació de l'Agència, l'empresa ha enviat una nota d'avís per informar del problema detectat i de la retirada als distribuïdors i als centres i establiments que disposen del producte, en la qual s'inclou les recomanacions i accions a seguir per procedir a la seva retirada.

A més, l'empresa ha declarat a la Aemps que no ha rebut reclamacions o incidents relacionats amb aquest problema a Espanya.

Sanitat ha recomanat als pacients que tinguin aquesta solució de neteja i desinfecció de lents de contacte que deixin d'utilitzar-la i la rebutgin.

Als distribuïdors i establiments de venda que disposin d'aquest producte, els insta a retirar de la venda i tornar-lo a l'empresa que es la va subministrar.

I als professionals sanitaris els demana que si tenen alguna unitat no la lliurin a pacients i la retornin a l'empresa subministradora, i que si ja l'han lliurat a algun d'ells, comparteixi aquesta informació perquè el deixin d'utilitzar i es desfacin de ell.