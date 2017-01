Claus per tenir cura de les mans a l´hivern

Fa menys d'un mes que oficialment ha començat l'hivern i les temperatures són més baixes que la resta de l'any. En aquesta època de tant fred, solem tenir més cura del rostre i el coll, també del cabell, mentre que les mans són les grans oblidades.

Amb el fred, les mans, que estan sempre en contacte amb l'aire, es ressequen i la pell es torna menys suau... Cal cuidar-les!

Millor aigua tèbia que calenta

Resulta molt temptador rentar-se les mans amb aigua calenta, però per la salut de la pell és millor modular la temperatura uns quants graus cap avall i usar-la tèbia. L'aigua molt calenta agredeix la capa protectora de la pell i contribueix a la deshidratació cutània.

La importància de la crema de mans

El secret per treure-li profit a la crema de mans és aplicar primer una gota del producte al dors de cada mà, fregar-les una contra l'altre i després passar-la entorn dels dits i les cutícules. D'aquesta forma s'aplica menys crema als palmells, on la crema no és tan necessària.

Els guants, els grans aliats de la hidratació

No només per combatre el fred a l'exterior (encara que també és essencial) sinó com a remei casolà. Reserva un dia a la setmana per aplicar una crema de mans ultra nutritiva i maximitza la seva acció amb l'ajuda d'uns guants. Dormir tota la nit amb els guants posats reforça l'efecte reparador del tractament. Si no és possible, res com romandre amb ells el màxim temps possible.

Les ungles, les grans oblidades

Les bases protectores són essencials abans d'aplicar la laca d'ungles, ja que no només les protegeixen, sino que també les hidraten i les endureixen.

El ritual de les ungles

Les cutícules també cal cuidar-les perquè no es ressequin i mantinguin les mans sense repelons, per això és recomanable utilitzar un oli regenerador de cutícula.