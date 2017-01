L'Organització Mundial de la Meteorologia (OMM) ha confirmat avui que 2016 va ser l'any més calorós des del 1880, des que es tenen registres, atès que la temperatura global es va situar 1,1 graus centígrads per sobre de la que hi havia a l'era preindustrial.

Durant l'any 2016, la temperatura mitjana a través de les superfícies terrestres i oceàniques globals va ser de 0,94 ° C per sobre de la mitjana del segle XX de 13,9 ° C. Aquest va ser el més alt entre tots els anys en el registre de 1880-2016, superant el rècord anterior establert l'any 2015 per 0,04 ° C.

L'any passat va ser el tercer consecutiu batent els registres de calor. Els primers vuit mesos de l'any van registrar temperatures rècord en els seus respectius mesos. Des del començament del segle XXI, el rècord mundial anual de la temperatura s'ha trencat cinc vegades (2005, 2010, 2014, 2015 i 2016).

El 2016, a més, va ser 0,07 per cent més calent que 2015, quan les altes temperatures ja van marcar un rècord.

Per determinar aquests registres, l'OMM compila dades de la NASA, l'Agència Nacional d'Oceans i Atmosfera (NOAA) dels Estats Units, l'institut meteorològic de la Gran Bretanya, el Centre Europeu sobre Prediccions Meteorològiques i el Servei de Canvi Climàtic Copèrnic.

Citat en el comunicat, el secretari general de l'OMM, Petteri Taalas, va assenyalar la transcendència d'aquest rècord, però va advertir que les temperatures "només expliquen part de la història".

"Els indicadors a llarg termini del canvi climàtic provocat pels humans va arribar a màxims el 2016. Les concentracions de diòxid de carboni i de metà també van aconseguir nous rècords", ha assegurat.

El diòxid de carboni es manté en l'atmosfera durant segles i també en l'oceà, on es queda durant més temps i contribueix a l'acidesa de l'aigua.

Actualment, aquests nivells estan per sobre de les 400 parts per milió en l'atmosfera, una primícia i un límit "simbòlic", segons l'OMM.

Mínims de gel a l'Àrtic ia l'Antàrtida

"També hem trencat els rècords mínims de gel a l'Àrtic i a l'Antàrtida", ha recordat Taalas, que va advertir que el gel a l'Àrtic s'està escalfat dues vegades més ràpid que la mitjana mundial.

Els 16 anys més calents que es tenen registres han estat aquest segle a excepció de 1998, quan hi va haver un fort episodi del fenomen meteorològic del Nen.

L'any passat també hi va haver un fenomen del Nen però un cop va finalitzar, les temperatures van seguir elevades.

El Nen és el fenomen oposat a la Niña, i tots dos són el resultat de les fases oposades d'interacció entre l'atmosfera i l'oceà Pacífic (increment o baixada de la temperatura de l'aigua) i tenen efectes oposats en el clima de diferents llocs del món.

Mentre que 'El Nen' es produeix quan hi ha un increment de les temperatures, la qual cosa té diferents efectes en cada regió del món, 'La Nena' contribueix a un descens d'aquestes temperatures.

Una altra conseqüència de les altes temperatures ha estat la destrucció i decoloració de grans àrees de corals, va denunciar l'entitat.