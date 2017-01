Trigar a parlar és motiu d´alerta, adverteixen els logopedes

"Trigar en parlar sempre és motiu d'alerta", asseguren els experts; i un nen que tarda a parlar té un problema, que pot ser de diversa índole, però problema al cap i a la fi. Juan Ángel Fernández Freijoo, logopeda i Coordinador de la Unitat d'Atenció Infantil Primerenca de l'Àrea VII, ha lamentat el costum de trivialitzar i banalitzar el retard en el llenguatge, amb frases del tipus, "ja parlarà"; "És mandrós per al llenguatge", o "quan arrenqui el parlar ho dirà tot de memòria".

Fernández Freijoo, igual que el seu col·lega Laura Martínez Marcos, denuncien aquesta mena de tolerància cultural davant d'un nen que comença tard a adquirir vocabulari. Els logopedes s'estableixen en els dos anys el límit perquè un petit utilitzi almenys 50 paraules i realitzi amb elles mínimes combinacions. "No conec cap nen que s'esforci a aprendre a parlar, pel mateix que no hi ha nens ganduls per parlar", ha assenyalat Laura Martínez Marcos, que lamenta la lentitud amb que es detecten els trastorns del llenguatge,

De fet, no són només problemes específics de la parla, "ja que concerneixen a les relacions del nen i la seva manera de comunicar-se, indica Carmen Vigón, logopeda i psicòloga clínica. Per al neuropsicòleg infantil Juan Arias resulta clau la detecció precoç i la prevenció," Podem intuir el que passarà amb aquest nen quan comenci primària i tingui problemes amb la lectura; la base de molts altres problemes està en el llenguatge ", ha recalcat. Cristina Vega, presidenta de l'Associació de Logopedes del Principat d'Astúries, matisa que no tots els casos de llenguatge tardà presenten les mateixes característiques.