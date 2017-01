Què és el càncer oral i com es detecta?

Arxiu particular

Espanya és el tercer estat de la Unió Europea amb un major percentatge de mort per aquesta malaltia entre les persones de menys de 65 anys. La prevenció és fonamental per detectar possibles anomalies i poder tractar els tumors en les primeres etapes de la malaltia . Des de iDental expliquen com detectar i tractar el càncer oral.

El càncer oral es pot formar en qualsevol part de la boca. La majoria dels càncers bucals comencen en les cèl·lules planes que cobreixen la superfície de la boca, llengua i llavis. Qualsevol persona pot patir càncer bucal, però el risc és més elevat en els homes, els consumidors de tabac o aquells amb antecedents de càncer de cap o coll.

Per això, els professionals de iDental recomanen acudir periòdicament al dentista per a realitzar un correcte examen de l'estat de la boca i poder detectar a temps qualsevol tipus d'anomalia, inclòs el càncer oral.

Moltes condicions de càncer oral es poden detectar a temps durant els examens de control de rutina que realitza un dentista, higienista dental o a través d'un auto-examen. Els símptomes del càncer bucal inclou: taques blanques o vermelles dins de la boca,problemes o dolor en empassar, hemorràgies en la cavitat bucal, bonys al coll o mal de oïda.

Les proves per a diagnosticar el càncer oral inclou un examen físic, endoscòpia, biòpsia i proves d'imatge. Els tractaments poden incloure cirurgia, radioteràpia i quimioteràpia. Alguns pacients, tenen una combinació de tractaments segons l'estat del càncer.

El tipus de tractament a seguir dependrà de la localització del tumor i de quant s'hagi estès el càncer. La majoria dels pacients amb càncer oral poden ser tractats amb èxit amb cirurgia o radioteràpia.

Gràcies a iDental moltes persones poden acudir regularment al dentista i detectar qualsevol tipus d'anomalia, cuidant així de la seva salut buco-dental.

