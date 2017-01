Com dissimular els cabells blancs amb trucs casolans

Sobre els 40 anys els cabells blancs comencen a sortir, tot i que no és estrany que molts homes i dones puguin tenir-ne passada la vintena. El pentinat o el color dels cabells et poden ajudar a espaiar les teves visites a la perruqueria, ja que tenyir-se els cabells amb freqüència també fa malbé el cabell. Descobreix a continuació tots els trucs i remeis casolans:



Solucions per a les dones

-Metxes rosses:

El pèl clar dissimula l'efecte de les metxes, pel que si el teu color de pell i ulls t'ho permeten, tenyeix-te els cabells amb una base rossa i fes-hi unes metxes més clares, algunes fins i tot blanques. Aconseguiràs allargar les teves visites a la perruqueria per haver de dissimular els cabells blancs.

-Serrell:

Els cabells blancs es poden dissimular tallant-se el serrell, que a més està molt de moda. Aposta pels rectes, tallats al ras de les celles o pels que pots pentinar a manera de cortina, ja que amb els dos aconseguiràs tapar el teu punt feble. No són bona idea, els serrells pentinats a un costat perquè deixarem al descobert les arrels en un dels dos costats.

Oblida't dels monyos i les cues:

Són els pentinats d'emergència per excel·lència però no són la millor opció si tens cabells blancs, ja que els deixaran al descobert a la part del clatell sense que tu te'n adonis, en no veure't la part de darrere. Si vols esperar una mica per a acudir a la perruqueria aposta per deixar la teva cabellera lliure.

-Mocadors i cintes amples:

Una altra forma de tapar les teves arrels amb molt d'estil és guarnir el teu cabell amb mocadors i cintes amples. Posa-te'ls com si fossin una diadema per ocultar els cabells blancs. És preferible que aquesta solució la deixis per als mesos d'estiu.

Solucions per a tots dos sexes



-Cosmètica per dissimular els cabells blancs:

En els últims anys s'han llançat al mercat diversos productes que et poden ajudar a dissimular els cabells blancs de forma ràpida si tens una important cita i no pots tenyir-te els cabells abans. La gran majoria es presenten en pots d'esprai que pot ruixar per les arrels com si d'una laca de pèl es tractés. Una solució perfecta per a una emergència, que desapareixerà després de rentar-te els cabells amb normalitat.

-Remeis naturals:

Les infusions de plantes naturals ens poden ajudar a dissimular els cabells blancs o millorar l'estat del nostre cabell. Per exemple, una infusió de romaní o d'heura. Renta't els cabells amb elles i deixa actuar uns segons. Després aclareix amb normalitat. Realitza aquesta acció dues vegades a la setmana per pintar de forma natural els teus cabells blancs.

La mantega també et pot ajudar. Encara que sorprèn, fes un massatge als cabells amb ella perquè el teu cabell absorbeixi les seves vitamines aconseguint evitar els cabells blancs.