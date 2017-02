Així afecta el 'bullying' al rendiment acadèmic

Un estudi que ha seguit a centenars de nens des del jardí d'infància fins a l'escola secundària ha trobat que els nivells crònics o creixents d'intimidació o assetjament per part de companys ( 'bullying') estaven relacionats amb un menor rendiment acadèmic, una aversió per l'escola i una baixa confiança per part dels estudiants en les seves pròpies capacitats acadèmiques.

Encara que normalment es descriu el 'bullying' com un problema més freqüent en l'escola secundària, aquesta investigació va trobar que l'assetjament era més sever i freqüent a l'escola primària i tendia a disminuir en el cas de la majoria dels estudiants a mesura que creixien .

No obstant això, el 24 per cent dels nens de l'anàlisi van patir intimidació crònica al llarg dels seus anys escolars, la qual va estar relacionat amb un menor rendiment acadèmic i menys participació a l'escola, explica l'investigador principal del treball, Gary Ladd, professor de Psicologia a la Universitat Estatal d'Arizona, Estats Units.

"És extremadament inquietant quants nens se senten assetjats a l'escola -lamenta Ladd-. Per mestres i pares, és important saber que la victimització tendeix a disminuir a mesura que els nens creixen, però alguns nens mai deixen de patir intimidació durant els seus anys escolars ".

La majoria dels estudis sobre l'assetjament escolar han seguit els infants durant períodes de temps relativament curts i s'han centrat en els efectes psicològics, com l'ansietat o la depressió. Aquest treball va rastrejar als nens durant més d'una dècada des del jardí d'infància fins a l'escola secundària i va analitzar les connexions entre l'assetjament escolar i acadèmic, detalla Ladd.

La investigació, publicada a l'edició digital de 'Journal of Educational Psychology', va formar part del Projecte Pathways, un estudi longitudinal més ampli sobre l'adaptació social, psicològica i acadèmica dels nens a l'escola, que compta amb el suport dels Instituts nacionals de Salut nord-americans.

L'estudi, que va començar amb 383 estudiants de llar d'infants (190 nens i 193 nenes) d'escoles públiques a Illinois, va trobar diverses trajectòries diferents per als nens relacionats amb l'assetjament escolar. Els nens que van patir nivells crònics d'intimidació durant els seus anys escolars (24 per cent de la mostra) van tenir menor rendiment acadèmic, una major aversió per l'escola i menys confiança en les seves habilitats acadèmiques.



Recuperar-se dels efectes del 'bullying' és possible



Els nens que havien experimentat una intimidació moderada que va augmentar més tard en els seus anys escolars (18 per cent) van tenir resultats similars als nens que van ser agredits crònicament. No obstant això, els que van patir una disminució de l'assetjament (26 per cent) van mostrar menys efectes acadèmics negatius, similars als joves que havien experimentat poca o cap intimidació (32 per cent), el que va revelar que alguns nens podrien recuperar-se del 'bullying' si disminuïa.

Els nens eren significativament més propensos a patir assetjament crònic o creixent que les nenes. "Alguns nens són capaços d'escapar de la victimització i sembla que el seu compromís escolar i els seus èxits tendeixen a recuperar--celebra Ladd-. És un missatge molt esperançador".

Al llarg de la dècada d'estudi, algunes famílies es van mudar a altres parts d'Estats Units, de manera que l'estudi va començar en districtes escolars a Illinois, però els nens vivien en 24 estats diferents en el cinquè any de l'estudi. "La gent es va mudar i vam haver de rastrejar per tot el país", relata Ladd. L'anàlisi va incloure enquestes anuals administrades pels investigadors als nens, avaluacions de mestres i puntuacions de proves de lectura i matemàtiques estandarditzades.

Els nens van descriure les seves pròpies experiències sobre l'assetjament escolar a preguntes sobre si havien estat colpejats, agredits o que han rebut abusos verbals per altres nens.

Alguns nens poden ser més sensibles a la intimidació, amb un nen que rep una empenta que considera que és intimidatori, mentre que un altre podria pensar que és només un joc, però els pares i els professors no han de subestimar el que pot semblar una intimidació menor , aconsella Ladd.

"Sovint, els nens que estan sent victimitzats o assetjats per altres nens no volen parlar-ne -adverteix-. Em preocupen més els nens sensibles als quals no se'ls pren seriosament i pateixen en silenci". Es va seguir als nens fins a l'edat adulta primerenca, encara que els investigadors van perdre la pista d'aproximadament un quart dels joves durant l'estudi.