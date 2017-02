Els aqüicultors espanyols tenen clar que encara que el panga no suposa "cap risc per a la salut", "és una porqueria". El gerent de l'Associació Empresarial d'Aqüicultura d'Espanya, Javier Ojeda, va afirmar ahir a la Cope que el panga és un peix de baix preu que s'importa del Vietnam i considera que les tècniques que s'utilitzen el aquest país del sud-est asiàtic "no es poden comparar amb les que es fan servir a Espanya en l'aqüicultura ". "És una porqueria", ha reiterat.

Ojeda ha assenyalat que el panga es cria "en males condicions", sense "cap tipus de control" i amb un medi ambient que envolta les granges que "s'està degradant a passos de gegant". "Res a veure amb les mesures que es prenen a Espanya i a Europa, que afavoreixen que l'entorn de les granges quedi intacte", ha assegurat.

A Espanya, on no es cria panga, aquest peix ha entrat "amb força" pel seu baix preu i admet que té "molt èxit entre els nens perquè arriba sense espines" i perquè no té un gust "molt intens". Si bé, afirma que el seu valor nutricional és "molt baix" i reclama "canviar aquesta tendència" perquè no es pot "escatimar en el menjar" i recomana als ciutadans que s'informin "que productes compren".

En el mateix sentit s'expressa la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició (SEEN), que ahir va assegurar que el panga té un valor nutricional "molt pobre", molt més baix que el d'altres peixos blancs, però nega que sigui perjudicial per a la salut o que hi hagi un possible risc de toxicitat pel seu consum.

"No és el millor peix per consumir, però pel seu baix valor nutricional, no per un altre motiu", va assegurar el doctor Francisco Botella, membre de l'Àrea de Nutrició d'aquesta societat científica, que no obstant aclareix que els controls que realitza l'Agència Espanyola de consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) són "molt rigorosos" i fins al moment no s'ha detectat cap risc que posi en dubte consum.

El consum d'aquest peix està en dubte per la contaminació de les aigües on es cria, el que ha portat a Carrefour Espanya a deixar de comercialitzar-lo en els seus establiments. A més, cada vegada més associacions de pares estan demanant la seva retirada, i la de la tilàpia, del menú escolar dels seus fills. En alguns casos, aquesta pressió de les famílies està donant resultat i les empreses de càtering que atenen aquests menjadors s'han retirat aquests peixos dels seus plats.

Malgrat això, Botella nega que el seu consum sigui perjudicial i assegura que "té la mateixa quantitat de mercuri que qualsevol altre peix de la seva mida". No obstant això, sí que admet que el seu contingut en proteïnes és molt baix, d'entre un 9% i 12% per cada 100 grams de peix, la meitat que altres peixos blancs com el lluç, que sol tenir un 18%.

Malgrat això, aquest expert entén que hi hagi consumidors que el comprin perquè "té un preu més baix i sembla ser fàcil de preparar i menjar perquè no té espines, encara que també té fama de ser una mica insípid". No obstant això, va concloure que "com professional de la nutrició mai ho recomano".

Fins al Ministeri de Sanitat va haver de sortir al pas de la polèmica i va confirmar que fins al moment Espanya no ha rebut cap alerta sanitària ni alimentària en relació al panga, malgrat els dubtes sorgits sobre la qualitat d'aquest peix.