Una dona serà indemnitzada amb 315.000 euros per ser fecundada amb semen erroni

L'Institut Canari d'Infertilitat haurà d'indemnitzar una dona i els seus fills bessons amb 315.000 euros per haver fecundat per error els òvuls d'ella, dels quals naixerien els nens, amb el semen d'un home desconegut que no era la parella de la dona en el moment dels fets.

Així ho he decidit el Suprem en una sentència en què rebutja el recurs que la clínica va presentar contra la sentència de l'Audiència Provincial de Las Palmas, la condemna és ara ja ferma després del dictamen de l'alt tribunal.

La sentència considera provat que la mare va contractar la tècnica de reproducció assistida amb la clínica que, per això, va utilitzar un semen equivocat que no corresponia a la seva parella en aquell moment.

Això va passar el 2007 i des d'un principi el pare va identificar motius de sospita, motius que el van portar a demanar una prova d'ADN quan, el 2009, el matrimoni es va trencar.

El resultat va ser negatiu i això va derivar en que l'home no es veiés obligat a sostenir mitjançant pensió d'aliments als nens, quedant aquests a la cura única de la mare. Aquests dos elements han estat clau en la decisió del Suprem que confirma la sentència de l'Audiència canària.

La clínica va argumentar davant l'Audiència que l'error va poder haver-se produït perquè ella tingués relacions sexuals amb un altre home al temps en què era fecundada in vitro, però el tribunal canari va rebutjar aquesta possibilitat.

"La Sala considera negligible aquesta hipòtesi, per ser altament improbable i no hi ha cap indici ni sospita que permeti ni tan sols valorar-la com a causa en el present cas", va dir l'Audiència.

Ara el Suprem confirma que ha d'indemnitzar, a la xifra assenyalada per l'Audiència (315.000 euros), "el dany sofert pels menors com a lesió als seus drets immaterials com a persones".

"Se'ls ha privat de conèixer una part important de la seva identitat, de conèixer la seva procedència biològica, els seus avantpassats per línia paterna, la seva pròpia història", diu el tribunal.

A més, se'ls ha causat un dany material en haver-se vist privats de les pensions alimentàries deixades de percebre com a conseqüència de la constatació que el seu suposat pare no és el seu progenitor biològic, afegeix el Suprem.