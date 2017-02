El pla per a menors de Bages i Berguedà que prenen drogues atén 15 joves en dos anys

El programa Spott Bages-Berguedà d'atenció als menors amb problemes de consum de drogues i a les seves famílies ha atès una quinzena de joves des que el servei es va descentralitzar de Barcelona ara fa dos anys. La mitjana d'edat dels usuaris, 13 del Bages i 2 del Berguedà, és d'entre 14 i 16 anys, però els professionals alerten que el consum és cada cop més precoç i se situa als 12 anys, coincidint amb l'inici de l'educació secundària i l'accés als instituts.

L'alcohol i el consum de cànnabis són els problemes més freqüents. Fins ara, els joves eren derivats des dels serveis socials, però el servei dóna un pas més i s'amplia perquè diferents professionals dels serveis públics puguin derivar-los al Consell Comarcal del Bages per ser atesos.

Es tracta de menors amb problemàtica de consum inicial o experimental de drogues, però sense dependència. De fet, evitar aquesta dependència és el principal objectiu d'aquest programa.

Segons han explicat els professionals, es tracta d'un servei "de prevenció per quan hi ha sospites de consum atacar des de l'arrel". Els joves i les seves famílies reben atenció i seguiment quinzenal per part d'una psicòloga i una educadora social especialitzades en l'àmbit de les drogodependències, amb l'objectiu de reduir o aturar el consum de drogues, fer acompanyament dels joves durant el procés i assessorar les famílies per reforçar les seves capacitats en la tasca educativa i oferir-los suport emocional.

Un pas més Fins ara, els casos es derivaven al projecte Spott eren els que detectaven els Serveis Socials municipals i que no estaven tractats en cap altre servei d'atenció terapèutica per drogodependència.

A partir d'ara, Spott Bages-Berguedà s'obre per tal de facilitar l'arribada a joves, ja que hi podrà fer a derivació qualsevol professional que detecti un cas de consum de tòxics en adolescents de 12 a 17 anys.