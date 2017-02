'Vaig a urgències amb vergonya i por que el metge em renyi; és humiliant'

Virginia Fernández García viu a Astúries i té 27 anys. Fa 14 va ser operada de la columna vertebral per corregir una escoliosi. La intervenció no només va deixar en el seu cos barres i cargols de titani inserits per fixar la columna. També va portar com a seqüela una rectificació cervical que comporta forts dolors lumbars i de coll i intenses cefalees.

La jove es veu obligada a acudir al metge amb freqüència per fer front a aquests dolors, de vegades per urgències, i el tracte que rep no és sempre el desitjat: «A vegades sents vergonya i por que et renyin o et tractin amb menyspreu i despreocupació per anar fora de l'horari d'atenció habitual. Però no ho fas per diversió sinó perquè, com em passa a mi, no aguantes més els dolors. Et sents humiliada sense motiu perquè tu només estàs malalta ".

Fernández matisa que no és una actitud generalitzada. "No tots els doctors són així. Per exemple, la metge de capçalera que em porta té un tracte molt bo amb els seus pacients", exposa la jove, que denuncia alguns casos en què els sanitaris si actuen amb "males maneres". "Fa un any va anar a urgències a l'hospital i van avisar als meus pares sense el meu consentiment per preguntar-los què em passava, que no em veien cara d'estar malalta, com es mesura això? Jo no sóc de fer escarafalls ni gestos exagerats de dolor, he d'anar queixant-me a crits perquè em prenguin seriosament i em facin cas? ".

Dependenta

Com a conseqüència del seu problema de salut, Fernández va haver de deixar la seva feina com a dependenta d'una botiga de roba fa una mica menys d'un any: "No podia estar dreta tant de temps i tampoc puc fer vida normal. Estic esperant que em truquin per fer unes ressonàncies i veure si hi ha alguna cosa nova perquè els dolors s'estan agreujant en els últims temps. Prenc medicació, però de vegades he d'anar al metge a que m'injectin relaxants musculars i antiinflamatoris perquè els dolors són molt forts".



Divendres a la tarda va anar a urgències al centre de salut de la Felguera "perquè no suportava més els dolors. El metge em va dir què passava si no em punxava, què faria quan tingués 90 anys i de què serviria que em fessin unes ressonàncies. Al final em va punxar una infermera, però ell no va tornar a parlar-me i ni em va explorar. Em vaig sentir humiliada i indignada. No es pot tractar amb aquesta falta de respecte i d'humanitat a la gent ".