Identifiquen la força física que permet a les cèl·lules tumorals utilitzar-ne de sanes per escampar-se

Les cèl·lules canceroses utilitzen les cèl·lules sanes per moure's i, per tant, per començar la metàstasis, és a dir les cèl·lules sanes ''estiren'' les tumorals. És la primera vegada que es comprova que una força física té relació amb la metàstasi, un descobriment de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) que ha anat més enllà i ha identificat que la força es produeix gràcies a la interacció entre dues proteïnes concretes. La recerca es publica aquest dilluns a la portada de la revista 'Nature Cell Biology' i obre la porta a una nova diana terapèutica. De fet, l'IBEC ja treballa al costat de la farmacèutica Ferrer i la biotec Mind the Byte per dissenyar els inhibidors d'aquesta interacció.

La investigació liderada per Xavier Trepat ha identificat el mecanisme a través del qual les cèl·lules canceroses aconsegueixen escapar-se del tumor sòlid i per tant, produir una metàstasi, l'autèntica causa de la mort dels malalts de càncer actualment. El treball, fruit de 4 anys de recerca a l'IBEC, aporta com a principal novetat la incorporació d'una ''força física'' en aquest procés metastàstic, ja que fins ara, sempre s'havien abordat mecanismes químics.

Així, els investigadors han aconseguit identificar que les cèl·lules sanes ajuden a escampar les cèl·lules canceroses. Xavier Trepat, per explicar-ho, utilitza la metàfora d'un tren. Considera que les cèl·lules sanes, els fibroplasts, són les locomotores, mentre que les canceroses són ''vagons passius'' que poden moure's gràcies precisament a la força de la locomotora. És la primera vegada que es parla d'una ''força física'' en la metàstasi i per aquest motiu, els investigadors han volgut anar més enllà i han pogut trobar què produeix aquesta força i quines molècules hi estan implicades.

L'autora de l'article que es publica en portada aquest dilluns a la 'Nature Cell Biology', Anna Labernadie, va seguir investigant per descobrir aquest mecanisme sorgia de la interacció de dues proteïnes, que ja estaven identificades. Les dues proteïnes tenen funcions fisiològiques identificades per separat, però es desconeix la funció que fa la seva interacció. Per aquest motiu, els investigadors van provar si interferir en aquest mecanisme d'interacció condicionava el moviment de les cèl·lules canceroses i van comprova que si s'eliminava una d'elles, no hi havia cap cèl·lula que s'escapés del tumor sòlid.

Per aquest motiu, l'IBEC ja ha començat a treballar amb la farmacèutica Ferrer i la biotec Mind the Byte, per a una nova ''diana terapèutica'' tal com explica Trepat, perquè no està descrit ''que sigui útil'' la unió d'aquestes proteïnes i per tant, petits inhibidors que eviten que s'enganxin les proteïnes podrien evitar la metàstasi en molts càncers.

L'estudi s'ha dut a terme amb mostres de càncer de pulmó i càncer de pell, dos tipus molt diferents de tumors, i per aquest motiu, Trepat és optimista perquè recorda que la major part de tumors sòlids tenen fibroplasts i per tant, confia que el mecanisme descobert pugui funcional a nivell més general. De totes maneres són aspectes que futures investigacions, diu Trepat, hauran de descobrir.