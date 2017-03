Deu tècniques de relaxació per reduir l'ansietat

L'ansietat és un dels grans mals de la societat actual. Confondre-la amb el nerviosisme que genera una situació puntual és un de les equivocacions més habituals. Perquè l'ansietat s'expressa a través de símptomes físics i psicològics que, un cop reconeguts, poden tallar-se parcialment o pal·liar de manera que contribueixin a millorar la qualitat de vida de qui la pateix. A continuació, et proposem deu tècniques per reduir l'ansietat:

-Respirar profundament: inspirar i expirar correctament l'aire, activant els mecanismes pulmonars, entre cinc i deu minuts ajudarà a controlar l'ansietat, de manera que cos i ment es concentren en aquesta activitat.

-Caminar per un espai exterior: un dels mètodes que contribueixen a reduir l'ansietat és el moviment, però no aquell guiat per la ràbia o la por, sinó el caminar concentrat en els nostres passos, especialment en espais exteriors, on es prengui contacte amb altres realitats alienes a la que està en la nostra ment.

-Meditar: Un altre exercici recomanat, encara que al principi pot resultar complicat, és de la meditació. Abstreure del pensament o la situació que genera ansietat, prenent distància d'ella, i situar la ment en qualsevol altra idea ajuda a reduir la tensió.

-Escoltar música: moltes són les persones que troben en les notes musicals el ritme necessari per fer disminuir l'ansietat. La música clàssica, o simplement relaxant, allibera la ment de preocupacions, encara que sigui parcialment. No obstant això, convé no elevar massa el volum, ja que en cas contrari es genera tensió innecessària a cau d'orella.

-Parlar amb algú: fora del que en aquell moment considerem com la nostra única realitat, la que dicta l'ansietat, n'hi ha altres. Prendre contacte amb elles ajuda a relativitzar les nostres preocupacions. Entaular una conversa sobre qualsevol altre tema amb una altra persona ajudarà al cos i ment a evadir-se de l'ansietat.

-Sortir a córrer: una variant del passeig és l'activitat física. La més seguida és el 'running', que ajuda a moltes persones a desconnectar dels seus problemes quotidians i, en el cas de l'ansietat, porta a activar i alliberar músculs del cos tensionats pels nervis.

-Posar l'atenció en el present: quan ens deixem portar per l'ansietat, la nostra ment només presta atenció a aquesta situació, que en moltes ocasions escapa al nostre control. Davant això, és millor parar atenció al que passa davant nostre, en el que podem influir.

-Reir: Quan l'ansietat pren les regnes és difícil trobar motius per somriure. Però està demostrat que riure ajuda i, encara que el context no sempre sigui el més adequat, trobar una situació o una persona que ens ajudi a riure servirà també per lluitar contra l'ansietat.

Recordar un moment feliç: l'ansietat apareix com un mur infranquejable per a qui la pateix, però en aquest moment és recomanable mirar enrere i recordar un moment de felicitat, sobretot si va arribar després de patir un episodi d'ansietat. Això servirà per adonar-se que, si llavors es va poder deixar enrere aquest mal moment, també és possible ara.

Jugar amb la nostra mascota: els animals perceben també els mals moments dels seus amos. I pateixen amb ells també. Jugar amb els nostres gats i gossos i passar més temps amb ells ajuda a rebaixar les tensions de l'ansietat.