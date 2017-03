Vuit consells que t'ajudaran a dormir millor

A mesura que es compleixen anys, el son es fa més fràgil i s'interromp amb més facilitat, el que explica que uns quatre milions d'espanyols reconeguin no dormir bé. No obstant això, el descans nocturn és essencial per tenir una bona salut, ja que la privació de la son minva el rendiment laboral, provoca problemes de memòria, irritabilitat, ansietat i, fins i tot, incrementa el risc d'accidents.

Una de les causes més freqüents de l'insomni són les alteracions emocionals acompanyades de sentiments d'angoixa i preocupació, encara que també poden donar-se causes mèdiques com trastorns físics que produeixin dolor, picors o coïssor, igual que malalties psiquiàtriques com l'ansietat o la depressió.

"Entre els factors externs més habituals, s'inclouen els mals hàbits de son, l'abús de medicaments o de substàncies estimulants com el cafè o la xocolata, el treball per torns o els viatges freqüents. Aquests últims, per exemple, redueixen la producció de la melatonina, que dóna el senyal al cos de què es prepari per dormir ", explica l'expert metge Eduardo González Zorzano.

Per aquest motiu, i com a conseqüència que la incorporació d'unes pautes d'higiene del son a la rutina diària és crucial per millorar la qualitat del son i restablir el descans, l'expert ha aportat vuit consells per agafar el son:

1. Estableix un horari de son regular. Intenta anar a dormir i aixecar-te cada dia a la mateixa hora i segueix el ritme de son que et marca l'organisme. No és recomanable que et quedis al llit més temps del necessari per dormir.

2. Atenció als factors ambientals. Mantén el dormitori fosc, tranquil, ben ventilat i amb una temperatura ambiental confortable al llarg de la nit. Dormiràs molt millor.

3. Evita les migdiades llargues durant el dia. Aquestes posseeixen beneficis cardiovasculars i mentals demostrats, però no han de ser molt llargues perquè no costi dormir a la nit. El més recomanable és que durin entre 15 i 30 minuts i que l'interval de la finalització de la migdiada fins al moment d'anar a dormir a la nit sigui almenys de 7 hores.

4. Regula els horaris dels àpats. No mengis ni beguis grans quantitats durant les tres hores prèvies a anar al llit, ja que els menjars abundants produeixen digestions pesades que interfereixen amb el son.

5. Tingues el llit en bones condicions. És important que el teu matalàs no sigui ni massa tou ni massa dur. El coixí ha de tenir la densitat i l'alçada adequades per a tu. Recorda també que el llit ha de ser utilitzada per dormir i no per llegir, veure la televisió o treballar.

6. Vés al llit quant tinguis son. No és bo quedar-se dormit veient la tele al saló, ja que després resulta més difícil tornar a dormir-se al llit. De manera que, quan sentis pesadesa en les parpelles o que la boca se t'obri, has de canviar el sofà per llit.

7. Estableix un ritual relaxant per anar a dormir. Pot ajudar-te a alliberar tensions realitzar alguna activitat relaxant mitja hora abans d'anar a dormir com llegir, escoltar música tranquil·la, practicar exercicis de relaxació o prendre un bany o una dutxa per eliminar tensions. Si tot i així no aconsegueixes agafar el son, concentra't en pensaments positius i tranquil·litzants.

8. Evita els dispositius electrònics abans d'anar a dormir. Està demostrat que l'ús de telèfons mòbils, tauletes i altres dispositius tecnològics pot dificultar la conciliació del son.