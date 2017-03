Per què a la primavera la sang s'altera?

La primavera afavoreix la secreció de feromones, oxitocina, dopamina i noradrenalina, hormones relacionades amb l'atracció sexual i que influeixen positivament en l'estat d'ànim, segons ha explicat la cap de Psicologia de l'Hospital Quirón Màlaga, Cristina Green.

D'aquí s'explica la dita de 'la primavera la sang altera "ja que en aquesta època augmenta la lluminositat i la temperatura, es produeixen canvis en la pressió atmosfèrica, floració i pol·linització, els quals es tradueixen en desajustos en alguns neurotransmissors i hormones.

"La primavera és el despertar de la vida, el que en els éssers humans es tradueix en major obertura a la comunicació, a l'amor i a la sexualitat. Es produeix un increment de l'activitat, en tenir més energia, mentre que l'augment de la llum i de la temperatura, redunda en què es passa més temps fora de casa i s'empra un vestuari més lleuger i desenfadat ", comenta el psicòleg Antonio de Dios.



Procés d'adaptació

De fet, hi ha evidència científica que indica que el canvi en la llum ambiental i en les condicions climàtiques pot influir en l'estat d'ànim. "Es requereix un procés d'adaptació que comporta un impacte emocional que pot ser d'índole positiva (eufòria primaveral) o d'índole negativa (astènia primaveral)", ha apuntat Green.

No obstant això, les modificacions en els nivells hormonals no incideixen de la mateixa manera en l'estat d'ànim de totes les persones. En aquest sentit, la readaptació de l'organisme pot provocar tant un major benestar emocional com un estat d'apatia, caracteritzat per tristesa, fatiga i insomni; comunament conegut com astènia primaveral.

A més, l'excés d'energia que genera l'arribada de la primavera pot produir efectes rebot, com cansament o incapacitat per concentrar-se davant els quefers diaris. En aquest sentit, De Dios recomana enfocar l'energia que la llum, les endorfines i la serotonina regalen en allò que sigui important per a un mateix.

En concret, és important que per tenir una correcta adaptació al canvi estacional es segueixin els següents consells: