La vacuna contra la meningitis B ja torna a estar a la venda a les farmàcies

La vacuna contra la meningitis B ja està disponible des d'aquest dijous a les farmàcies, després de mesos de falta subministrament a causa de retards en la fabricació. L'empresa fabricant ha informat al Ministeri de Sanitat que en total es posaran a la venda 230.000 dosis, segons han confirmat a l'ACN fonts ministerials. Malgrat que aquesta vacuna no està inclosa en el calendari vacunal, des que va començar el desproveïment hi ha hagut subministrament per als grups de risc. L'única vacuna autoritzada a Espanya davant de meningococ B és Bexsero, primera i única aprovada per l'Agència Europea del Medicament el 2013 i des del 2015 a la venda a les farmàcies.

El 2016 es van distribuir a l'estat un total de 1,7 milions de dosis d'aquest medicament, el que suposa, segons dades del fabricant, el 17% del total del producte fabricat per a tot el món.

El 31 de gener gener, el Ministeri de Sanitat, a través de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps), va informar dels problemes de subministrament de l'esmentada vacuna després que el laboratori que la comercialitza li comuniqués incidències en la fabricació de dos dels seus lots.

Segons van explicar llavors del Ministeri de Sanitat, el laboratori GSK va informar que aquests problemes en la fabricació provocarien que en els primers mesos de L'2017 es distribuïssin quantitats inferiors a les de l'any passat, de manera que es va incloure a la llista de medicaments amb problemes de subministrament.

La malaltia meningocòccica tipus B és la causa més freqüent de meningitis bacteriana, és responsable de set de cada 10 casos de meningitis a Espanya i pot causar la mort en 24 hores. El calendari comú de vacunació del Sistema Nacional de Salut només contempla la vacunació contra el meningococ B per a grups de risc específic.