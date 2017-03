Dos de cada tres casos de càncer són fruit de l'atzar

Un estudi dut a terme per investigadors de la Universitat Johns Hopkins a Baltimore (Estats Units) ha demostrat que la majoria de les mutacions del càncer es deuen a errors aleatoris que succeeixen de forma espontània a les cèl·lules sanes durant la replicació de l'ADN.

A aquesta conclusió, publicada a la revista 'Science' i recollida per la plataforma Sinc, han arribat després d'analitzar la seqüenciació del genoma i les dades epidemiològiques de 32 tipus de càncer en 4.800 milions de persones. L'anàlisi s'ha basat en un nou model matemàtic basat en seqüenciació d'ADN i dades epidemiològiques de tot el món.

"És ben sabut que hem d'evitar factors ambientals com fumar per disminuir el nostre risc de càncer, però cada vegada que una cèl·lula normal divideix i còpia seu ADN per produir dues noves cèl·lules, es produeixen múltiples errors", han explicat els experts, per assegurar que aquests errors són una font de mutacions que històricament han estat científicament infravalorada.

En aquest sentit, els científics han trobat que generalment es necessiten dues o més mutacions crítiques perquè el càncer es produeixi. En una persona, aquestes mutacions poden deure a errors aleatoris de copiat de l'ADN, al medi ambient o als gens heretats.

Així, han demostrat que quan se sumen les mutacions crítiques en els càncers pancreàtics, el 77 per cent d'ells es deu a errors aleatoris de copiat de l'ADN, 18 per cent a factors ambientals com el tabaquisme, i el 5 per cent restant a la herència. En altres tipus de càncer, com els de la pròstata, el cervell o l'os, més del 95 per cent de les mutacions es deuen a errors de còpia aleatoris.

No obstant, en el càncer de pulmó presenta el 65 per cent de totes les mutacions són degudes a factors ambientals, especialment pel fet de fumar, si bé el 35 per cent es deu a errors de còpia de l'ADN.

Ara bé, de forma general, en els 32 tipus de càncer estudiats els investigadors estimen que el 66 per cent de les mutacions són provocades per errors de copiat, el 29 per cent es poden atribuir a l'estil de vida o factors ambientals i el 5 per cent restant, a l'herència.

"Moltes persones desenvolupen càncer a causa d'aquests errors aleatoris de copiat de l'ADN. Per això, es necessiten urgentment millors mètodes per detectar tots els càncers abans, quan encara són curables. Necessitem seguir encoratjant a la societat perquè eviti tant els agents ambientals com els estils de vida que augmenten el seu risc de desenvolupar mutacions en el càncer ", han recalcat.

Finalment, els autors han comentat que les seves conclusions estan d'acord amb estudis epidemiològics que demostren que aproximadament el 40 per cent dels càncers es poden prevenir evitant entorns poc saludables i estils de vida. "Els esforços actuals i futurs per reduir els factors de risc ambiental coneguts tindran impactes importants en la incidència de càncer. Però aquests càncers es produiran sense importar com de perfecte sigui l'ambient", han conclòs.