Deu grans errors que comets durant el sexe

Homes i dones fem moltes coses malament en el sexe. Per què? La sexualitat segueix sent un tema tabú en ple segle XXI. L'educació sexual a les escoles és pràcticament inexistent, la incomunicació per la irrupció de les noves tecnologies, ... Tot això fa que fem al llit una gran quantitat d'errors evitables.

Absència de comunicació

Per tenir una vida sexual plaent cal parlar de sexe amb la nostra parella. Saber què és el que ens agrada i el que no. La comunicació és fonamental per millorar la relació de parella i, per tant, el sexe.

Ser excessivament dominant

Tot i que depèn de cada membre de la parella, no és molt recomanable ser massa dominants al llit. Cal respectar-se i posar uns límits. Les pràctiques a realitzar han de ser acordades amb anterioritat.

Caure en la monotonia

Quan portem molt temps amb una parella és estrany no caure en la monotonia. El sexe es torna avorrit i això pot desembocar en una ruptura. Per evitar-ho, proveu noves postures, sempre acordades, o bé recorreu a alguna joguina sexual.

Allargar massa el coit

La majoria d'homes creuen que com més llarg sigui el coit major satisfacció. Cras error. No volem dir amb això que duri menys que un caramel a la porta d'un col·legi, però no és bo intentar estendre's massa perquè pot deixar de ser divertit.

Creure que el sexe és només penetració

Per arribar a l'orgasme o gaudir plenament del sexe no és estrictament necessària la penetració. Es pot aconseguir de moltes altres formes, com el sexe oral o estimulant zones erògenes.

Introduir el penis a la vagina sense que estigui lubricada

El dany pot ser mutu. No hi ha res més dolorós per a l'home que trencar-se el fre del gland si la vagina no està ben lubricada. La dona, per la seva banda, pot patir rascades i fins i tot ferides.

Passar dels preliminars

Un 'aquí te pillo, aquí te mato' és un altre error habitual, especialment entre els homes. Els preliminars sempre han de ser benvinguts per excitar tant a ella com a ell.



Tocar parts que no agraden

Tots tenim parts del nostre cos en les que no ens agrada que ens vagin tocant. Quan detectem que estem explorant una zona que no genera simpaties en la nostra parella, cal aturar-se i preguntar quins llocs li agraden, proposant-li alguna activitat en ells.

Deixar-se els mitjons posats

No és gens eròtic fer l'amor amb els mitjons posats, encara que hi hagi a qui li pugui semblar certament estimulant. Moltes dones ho associen amb una actitud infantil.

No fer servir preservatiu

El més gran dels errors. Els mètodes profilàctics són necessaris si o si, especialment quan no tenim una parella estable.