Què és la cardiopatia congènita del 'cor a l'inrevés'?

El "cor a l'inrevés" és una expressió col·loquial que va utilitzar Carme Chacón per parlar d'una cardiopatia congènita que patia, anomenada "transposició de grans vasos", que consisteix en que el cor està canviat sobre el seu eix i les venes i artèries es connecten de forma incorrecta.

Aquesta és la patologia que patia la política socialista, morta aquest diumenge a Madrid als 46 anys "molt probablement" de mort sobtada, ha assenyalat a Efe el doctor Julián Pérez-Villacastín, membre de la Societat Espanyola del Cor (SEC).

En el cas de Chacón, per les seves pròpies declaracions es pot també deduir que la transposició estava associada a un bloqueig auriculoventricular complet.

Més de 5.000 nens neixen a Espanya cada any amb una cardiopatia congènita, una alteració de l'anatomia del cor que produeix una malformació d'alguna de les estructures d'aquest òrgan (parets musculars, vàlvules, artèries coronàries o sistema elèctric).

"El cor és com una casa que té parets (múscul), portes (vàlvules), canonades (artèries coronàries) i instal·lació elèctrica. Qualsevol alteració en una d'aquestes estructures o en les seves connexions és una cardiopatia congènita", ha explicat el doctor Perez -Villacastín.

Hi ha més de 25 tipus diferents, que van des de les molt lleus a les molt greus; aquestes últimes requereixen una intervenció quirúrgica en el nounat. En aquests casos, l'esperança de vida està per sobre dels 45 anys quan fa 20 o 30 anys era de 2-3 anys gràcies als avenços en la cirurgia.

Mort sobtada per arítmia



Les persones amb una cardiopatia congènita greu tenen entre un 20 i un 30% més risc de mort sobtada que la població general.

"És molt probable que aquesta hagi estat la causa de la mort de Chacón", ha assenyalat aquest cardiòleg, que ha explicat que es produeix per "una arítmia que fa que el cor de sobte comenci a bategar tan ràpid que no és capaç d'admetre sang i expulsar-la".

Per tant, la sang no arriba al cervell i la persona perd el coneixement en uns 9 o 10 segons. "No dóna temps a res".

L'única forma de que el cor torni al seu ritme normal és mitjançant la realització de maniobres de reanimació amb un desfribilador que propicia una descàrrega elèctrica.

Però "si s'està sol a casa, que és com passen aquestes coses moltes vegades, per desgràcia no hi ha cap possibilitat de sobreviure".

Implants que poden salvar vides

Actualment hi ha uns dispositius anomenats desfibril·ladors automàtics implantables (Dai) que tenen una eficàcia del cent per cent.

"Si tens una arítmia mortal, aquest dispositiu produeix un xoc elèctric que ho impedeix, però no es pot implantar a tot el món", ha assenyalat.

En alguna de les seves declaracions, Chacón també havia assegurat que tenia "el cor a 35 batecs per minut", un ritme molt lent (és el que té durant el son) que es pot corregir mitjançant la instal·lació d'un marcapassos.

En aquest cas, els metges "potser" van considerar que era major el risc de implantar-li el marcapassos "que qualsevol benefici que obtindria".

Tot i que la maternitat és incompatible amb algunes cardiopaties, hi ha altres "en què es pot estar en una zona de grisos i atrevir-se i és el que li devia passar a Chacón, que va tenir un nen i va encertar".

De fet, la política socialista va ser mare d'un nen en 2008, als pocs mesos d'assumir la cartera de Defensa.