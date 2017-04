En quin curs cal escolaritzar els nens prematurs?

Educació permetrà el proper curs que els pares de nens prematurs escullin en quin any acadèmic són escolaritzats: el del seu naixement o la data en què estava previst, l'anomenada "edat corregida", una mesura sol·licitada al Defensor del Poble i que analitzen experts consultats per Efe.

"És una mesura positiva en tant que permeti atendre més i millor la singularitat de cada nen", assegura a Efe el psicòleg i pedagog Valentí Martínez-Otero, que advoca per ser "sensibles" a les circumstàncies de cada alumne.

Els nens prematurs podran escollir el curs en el que són escolaritzats.

Tot i que la instrucció del departament que dirigeix ??Íñigo Méndez de Vigo és opcional per als pares i només s'enviarà en els propers dies a Ceuta i Melilla -àmbits educatius de la seva competència-, pot servir de "referència" per a qualsevol comunitat autònoma, segons expliquen a Efe fonts ministerials.

I és que les circumstàncies en què es produeix el naixement d'aquests nens afecten, segons diversos estudis, al seu procés maduratiu i d'aprenentatge -recorden els pares a la Defensora del Poble, Soledad Becerril- i els problemes s'aguditzen en l'evolució escolar a aquells casos en què el naixement prematur es produeix en l'any anterior al previst per al seu naixement a terme.



Normativa actual

L'actual normativa sobre ordenació acadèmica assenyala que els alumnes han de complir l'edat establerta per iniciar els diferents ensenyaments dins de l'any natural en què comenci el respectiu curs. Aquesta prescripció determina ja de per si "dificultats per als alumnes que neixen en els últims mesos de l'any, que resulten més notòries quan el naixement en aquest període es produeix de manera anticipada", han indicat els pares en les seves queixes al Defensor del Poble.



Només ho contempla Aragó

Només Aragó preveu la possibilitat que, sempre que els pares dels alumnes ho sol·licitin, la incorporació escolar dels "grans prematurs" -nascuts abans de la setmana 32 de gestació- es produeixi en el curs que els correspon atenent a la seva edat corregida.

Astúries, Castella-la Manxa, Galícia, La Rioja, Madrid, Múrcia i el País Valencià han manifestat que els mecanismes ja establerts d'atenció a la diversitat proporcionen instruments suficients per ajustar la resposta educativa a la situació de cada alumne.

Les diferents comunitats autònomes podran adaptar-se a la nova normativa.

I Andalusia, Catalunya i País Basc consideren que l'aplicació de l'edat corregida a l'efecte d'escolarització en el curs corresponent resultaria contrària al marc regulador de l'admissió d'alumnes.