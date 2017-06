L'ictus també és cosa de nens

Sempre que es parla d'ictus es pensa que només afecten les persones adultes. Però no és així. També els nens petits, i a més des del naixement, corren el risc de patir un ictus, una malaltia les seqüeles de la qual poden arrossegar tota la seva vida. A més, suposa una de les deu primeres causes de mortalitat infantil.

El neuropediatra de l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Pedro de Castro, aclareix que no és que cada vegada hi hagi més ictus en els nens petits, sinó que el que passa és que ara es diagnostiquen millor. "Es pensava que els nens no patien ictus, però sí que en tenen i, a més, els sanitaris a poc a poc es van conscienciant que poden tenir-los", subratlla. Segons explica, l'ictus és un conjunt de malalties que afecten els vasos sanguinis que subministren sang al cervell i per minimitzar les seves seqüeles el diagnòstic precoç és "fonamental", amb l'objectiu d'iniciar el "més ràpid possible" el tractament, de cara a minimitzar seqüeles futures.

En l'edat pediàtrica, sobretot pel que fa a l'ictus isquèmic, és "més difícil" de diagnosticar perquè les causes són "més nombroses" i el diagnòstic diferencial "més ampli", i per això se sol pensar abans en altres causes més freqüents i no en l'ictus. D'altra banda, lamenta que per al seu correcte diagnòstic es precisa d'una confirmació neurorradiológica que, de vegades, és difícil d'establir en les primeres hores, i tot això fa que es retardi el diagnòstic i l'inici del tractament.

Les causes



En aquest context, De Castro explica que les causes que provoquen un ictus en un menor són diferents de les de la gent gran: "El que predominen són les arteriopaties (afectacions dels vasos sanguinis secundàries a processos infecciosos inflamatoris), les cardiopaties congènites, encara que el més freqüent és la varicel·la ".

També, destaca que no només els factors de l'infant juguen un paper a l'hora que tingui lloc un ictus, ja que també els problemes que pugui patir la mare els afecten. "En els nens quanta més incidència hi ha és en el període neonatal, en el primer mes de vida. Les causes, a més, es veuen afavorides per problemes de la mare, com la facilitat per a la coagulació o malalties autoimmunes, a part que l'embaràs en si és un període que afavoreix que es facin trombes ", sosté l'expert.

Sobre els símptomes, en nens majors són similars als que pot patir una persona adulta (que deixi de moure bé braç o una cama, o que els mogui de forma brusca), segons cita, encara que sí que és una característic en els nens petits que tinguin convulsions focals d'un costat, precisa de Castro.

"Un ictus pot afectar bastant. Entre el 60 i el 80% de nens amb ictus tenen seqüeles. En l'adult l'esperança de vida és menor, però en el nen no passa això, tenen una esperança de vida més gran i per tant és vital detectar-ho com més aviat ", ressalta l'especialista. Entre altres conseqüències apunta a les motores, a seqüeles en el llenguatge i també a les cognitives, amb dificultats escolars, més incidència de trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat, no van bé a l'escola, o tenen una capacitat intel·lectual una mica disminuïda, per exemple.

Una incidència menor que en adults



De castro subratlla al seu torn que la incidència dels ictus en nens és menor que en els adults, i tenen lloc entre 2 i 13 casos per cada cent mil nens i any, mentre que en adult se situa entre els 150 i els 200 per cada cent mil persones adultes i any. "És important, per tant, el diagnòstic precoç, el fet de conscienciar els sanitaris perquè, de la mateixa manera que succeeix amb els adults, minimitzar les seqüeles és vital", afegeix. Aquí esmenta el 'Codi ictus', un protocol d'actuació davant d'aquest tipus de situacions, que en el cas dels menors no existeix encara.

Precisament, es tracta d'una de les reivindicacions de Hiru Hamabi, l'única associació a Espanya que s'encarrega del dany cerebral en menors. Segons ressalta la seva presidenta, Yolanda Fonseca, a l'associació hi ha casos de nens que han patit un ictus en el moment del naixement, així com als dos anys i als 10 anys, per exemple.

No hi ha protocols d'atenció freqüent



"Sabem que la prevalença de l'ictus infantil no és molt alta. No obstant això, és bastant similar a la dels tumors cerebrals. Desafortunadament, l'ictus infantil no compta amb cap protocol d'atenció urgent a cap comunitat autònoma d'Espanya. Nosaltres solem dir que 'temps és cervell' també en la infància. l'abordatge de l'ictus pediàtric salvarà vides i reduirà les secuel·les que l'ictus produeix en els nens, per tant és una mesura de prevenció ", sosté.

Segons denuncia, un dels principals problemes amb què compten els menors amb dany cerebral adquirit és la seva visibilització, així com l'atenció sanitària que reben. "És molt injust que les famílies hagin de pagar-se tots els tractaments de rehabilitació una vegada que els menors surten de l'hospital. A ningú se li acudiria que un adult que ha patit un ictus es quedi a casa sense rehabilitació, en nens això està passant ", denuncia.

Sobre aquest assumpte, la Federació Espanyola de Dany Cerebral (FEDACE) també lamenta que, tot i que comencen a aparèixer unitats de rehabilitació específiques per als menors amb dany cerebral adquirit, fins fa poc estaven "totalment exclosos" de l'atenció per limitació d'edat en alguns centres. "L'atenció al Dany Cerebral Adquirit en menors precisa d'un seguiment continu en el que cal vigilar, entre altres elements, la possible aparició de noves seqüeles a mesura que el cervell completi el seu desenvolupament i el suport educatiu al llarg de tota la rehabilitació amb l'enfocament en la futura integració laboral ", assenyalen.

El dany cerebral adquirit és el resultat d'una lesió sobtada en el cervell que produeix diverses seqüeles de caràcter físic, psíquic i sensorial. La causa més comuna del DCA és l'ictus. Els ictus, també coneguts com accidents cerebrovasculars (ACV), es produeixen per la interrupció sobtada del flux sanguini en una zona del cervell. Generalment, el 44% de les persones que sobreviuen a un ictus desenvolupen discapacitat greu pel dany cerebral resultant, segons detalla FEDACE.