Salut finançarà els mesuradors continus de glucosa als diabètics l'últim trimestre de 2017

El CatSalut incorporarà a partir del darrer trimestre de 2017 els sistemes de monitorització contínua de glucosa indicat per a les persones que pateixen diabetis del tipus 1. Tal com ha confirmat a l´ACN la tècnica de l´àrea d´atenció sanitària, Rosa Vidal. Vidal ha explicat que aquests sistemes s´incorporaran a la cartera de serveis a través d´un programa d´harmonització de productes sanitaris relacionats amb la monitorització continua de glucosa, i que a través d´aquest programa es definirà el calendari i els criteris d´indicació d´aquests dispositius, és a dir, els beneficiaris, que a llarg termini haurien d´acabar sent tots.

El programa d´harmonització de productes sanitaris doncs, prioritzarà els sistemes de mediació de glucosa per fer un ´´pas endavant´´ en ordenar i homogeneïtzar els criteris i les directrius de tots els centres de Catalunya que treballin aquesta monitorització. És a dir, en primer lloc s´haurà de definir, a través d´un grup d´experts clínics, quins són els criteris clínics d´indicació en els diferents grups de pacients. En aquestes conclusions també hi participarà l´Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i tots els agents que en moments puntuals puguin esdevenir representatius i necessaris.

En un primer moment, aquest grup de treballs definirà el primer grups de pacients que es podrà beneficiar de la incorporació a la cartera de serveis del CatSalut d´aquests dispositius però l´objectiu final, ha dit Vidal, és que arribi a tots els pacients de diabetis tipus 1 però ha recalcat que amb el programa ´´veurem fins on podem arribar´´ Així s´aniran incorporant paulatinament en base a un calendari que també es definirà al llarg del programa.

El pressupost del programa tampoc no està definit perquè està en fase d´estudi a través del procés de compra pública d´innovació en el qual s´emmarca el programa i s´està treballant de manera conjunta amb el Departament de la Vicepresidència i d´Economia i Finances de la Generalitat.

El finançament dels mesuradors continus de glucosa és una de les reivindicacions històriques de l´Associació de Diabètics de Catalunya, per facilitar als malalts el control de la malaltia i evitar punxades diàries. Tot i això, Vidal ha recalcat que els mesuradors continus i el sistema de tires reactives són mètodes diferents, que donen valors diferents i que no se substituiran d´un dia per l´altre. En aquest sentit, Vidal, que recorda el compromís del Departament amb la innovació, considera que s´ha d´estar a l´espera de l´evolució del mercat d´aquest tipus de dispositius.