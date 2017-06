Set trucs per deixar de mossegar-te les ungles

L'onicofàgia, o l'hàbit de menjar-se les ungles, pot causar greus problemes de salut en les persones que el practiquen. Té serioses implicacions, no només des del punt de vista estètic, ja que les ungles transporten virus i bacteris que poden fer-te emmalaltir en entrar en contacte amb la boca. A més, aquest hàbit compulsiu pot danyar permanentment les teves ungles, dents i fins i tot genives.

Tot i que aquesta pràctica és molt habitual en la infància, són molts els adults que mantenen l'onicofàgia, sigui per estrès, avorriment o alguna raó física. Si és el teu cas i estàs pensant a deixar de banda aquesta pràctica per mantenir les teves mans cuidades a l'estiu, aquí t'ensenyem una sèrie de trucs que t'ajudaran a deixar de menjar-te les ungles.

Els esmalts amb sabors amargs

Un dels trucs més senzills que t'ajudaran a deixar de mossegar-te les ungles és el d'aplicar-te sobre elles un esmalt de sabor amarg. Aquests es venen a les farmàcies sense prescripció, són segurs i vénen amb un aplicador especial perquè el seu ús sigui més fàcil.

Mantenir les ungles curtes

La raó és ben simple: si tens menys ungla per mossegar, tindràs menys temptació de fer-ho.

Reemplaçar aquest hàbit amb un altre

No només pots mastegar xiclet per aconseguir alliberar-te de l'onicofàgia. Quan sentis la necessitat de mossegar les ungles, prova de reemplaçar aquest hàbit per un altre més saludable que exerciti les teves mans i les mantingui ocupades, com ara una pilota antiestrès.

Mastegar xiclets

Si mantens la boca ocupada mastegant xiclets sense sucre, sentiràs menys temps el desig incontrolable de mossegar-te les ungles. A més, d'aquesta manera podràs presumir de tenir un millor alè.

Provar diversos exercicis d'autodomini

Alguns metges recomanen dur a terme exercicis progressius per desfer-se d'aquest hàbit perjudicial. Un d'ells pot ser intentar deixar de mossegar-te una sola ungla primer (La del dit petit, la del gros?) I després anar ampliant-lo a les altres.

Altres mètodes d'autodomini poden ser ficar-te el dit entre les dents sense arribar a mossegar durant un parell de minuts o practicar allunyant la mà de la boca just quan l'ungla estigui a uns pocs centímetres dels llavis. Repetint aquests exercicis, amb una mica de temps i força de voluntat podràs deixar de banda aquest hàbit.

Fer-se la manicura

Si mantens les teves ungles cuidades, i més encara si vas a algun centre d'estètica per deixar-te diners en fer-ho, pot ser que sentis menys la necessitat de mossegar i fer-les malbé. A més, pots provar de posar-te ungles postisses, ja que en cobrir-les deixaràs que creixin naturals.

Identifica el problema

L'onicofàgia és un hàbit molt normal en la infància. El problema apareix si aquest desig irremeiable de mossegar o menjar les ungles es torna més intens i es manté encara en l'edat adulta.

La raó per la qual aquest hàbit es manté podria ser un desencadenant físic o altres més emocionals com l'ansietat, l'estrès o simplement l'avorriment. El fet d'identificar la causa de per què et mossegues les ungles podria ajudar-te a traçar un pla per evitar-ho.