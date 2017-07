Deu coses curioses que heretes dels teus pares

El nostre futur està ja escrit als gens? Com s'explica el nostre escàs talent per la música o la nostra bona vista? Estan marcats els nostres gens sobre les malalties que patirem?

Són múltiples les preguntes que podríem fer-nos pel que fa als gens i al que hem heretat. Ens agradi o no, la naturalesa ha dipositat un pla secret en el nostre interior: tots portem un 'microxip' que ens influeix. El nostre ADN dirigeix ??la fabricació de cada part del nostre cos i cadascuna de les reaccions fisiològiques que el recorren. Des dels canvis hormonals fins a la digestió, passant pel que passa en el cervell, per exemple.

Els experts exposen un llistat d'aspectes que s'hereten genèticament. Descobrim les 10 coses curioses que heretes dels teus pares:

1.- Tot el que té a veure amb rutes metabòliques i fisiològiques, els gens d'una proteïna o els grups sanguinis.

2.- Doblegar la llengua en forma d'U.

3.- Que el lòbul de l'orella estigui junt o separat.

4.- La forma de creuar els braços, l'esquerre sobre el dret o a l'inrevés.

5.- El pic de vídua del pèl.

6.- L'agressivitat també té component hereditari.

7.- Pel que fa a comportaments complexos s'hereten certes tendències explicats per gens. "No és sí o sí, hi hauria un component genètic fort, per exemple en habilitats artístiques, en l'oïda musical, o en l'habilitat per a pintar", afegeixen els experts.

8.- La propensió a certes malalties, fins i tot entre elles a certs tipus de càncer.

9.- Hi ha un receptor en la dopamina que mostra una tendència a ser més agosarat, més tirat per endavant, més atrevit.

10.- "S'ha vist que la propensió a l'a espiritualitat, a creences religioses, té un component genètic fort. Es tracta d'un component genètic que ens porta a tenir certa creença en pensaments màgics, i d'aquí seria el fonament a creure en ens superiors que controlen el nostre destí ", sentencien.