«Inestable després del vertigen?»

El vertigen és una falsa il·lusió de moviment propi o de l´entorn, o de gir; que pot ser passatgera o durar hores o fins i tot dies, i pot anar acompanyada de nàusees, vòmits...; en canvi la inestabilitat es defineix com una limitació per mantenir o controlar l´equilibri, principalment quan estem drets; sense sensació de gir. En els cassos on persisteix la inestabilitat recomanaríem alguna sessió de rehabilitació vestibular (RV) dirigida a recuperar i compensar el dany residual, procurant garantir una bona estabilitat postural, més autonomia i millor qualitat de vida als pacients.

Què és l´RV?



És una alternativa no invasiva, sense medicació ni efectes secundaris, efectiva per a les persones que tenen desordres vestibulars.

El tractament consisteix en exercicis especialitzats i adaptats a cada cas individual amb moviments repetitius i maniobres sistemàtiques, dirigides a eliminar o disminuir els símptomes de mareig i a estabilitzar el control postural i de l´equilibri dels pacients. També inclou exercicis visuals d´adaptació per estabilitzar el sistema visual-motor. Busca que l´SNC i el cervell compensin o s´adaptin al missatge asimètric que envia el sistema vestibular a través dels ulls, cos, etc. És un tractament de compensació i/o adaptació. Normalment fan falta 6-8 sessions i permet recuperar les activitats de la vida diària.

Per garantir-ne un bon resultat, l´inici ha de ser precoç, cal fixar objectius realistes i procurar una participació activa del pacient. Es pot seguir un pla adaptat al domicili o al centre, però s´ha de fer una avaluació contínua del dèficits que es puguin trobar per poder augmentar el grau de dificultat progressivament.

Quin és l´objectiu?



Restaurar l´equilibri accelerant i estimulant els mecanismes naturals d´adaptació, compensació i substitució; permetre que el pacient pugui executar els moviments que estava acostumat a fer abans que aparegués el vertigen.

Conclusions



L´RV és una planificació individualitzada d´exercicis amb la finalitat de millorar l´estabilitat dinàmica del cos (manteniment de la postura) i de l´estabilitat dinàmica de la mira ( reflex vestíbul-ocular, reflex optocinètic).

Val a dir que ni impedeix ni endarrereix l´aparició de noves crisis futures, però sí que ens ajuda a adquirir estratègies compensatòries inconscients que ens poden beneficiar davant aquestes noves crisis, millorar la nostra estabilitat postural i l´agilitat i prevenir caigudes.

Aquest tractament és efectiu aproximadament en el 90% dels pacients amb desequilibri.