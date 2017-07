Com tenir genolls i colzes suaus, sense arrugues

Amb el pas del temps la pell del cos va perdent tensió i apareixen arrugues, despenjaments i cúmuls de greix localitzat. Els colzes i els genolls són parts del cos a les que prestem poca atenció i que no obstant són les que millor mostren el pas de l'edat ja que s'estoven, es cobreixen de plecs i es queden poc a poc sense el seu to normal, fent que dones (i homes també) no vulguin ensenyar-los.

Com ens expliquen des de les Clíniques Mato Ansorena, experts en Cirurgia i Medicina Estètica, hi ha dos tipus de tractaments per rejovenir els teus genolls i colzes i que aquest estiu llueixin més bonics i cuidats que mai.

El primer consistiria a utilitzar àcid hialurònic: L'àcid hialurònic és una classe de sucre, que posseeix una consistència viscosa i té una funció estructural. En el nostre organisme està present en les articulacions, cartílags i pell. Així mateix, posseeix la capacitat de retenir grans quantitats d'aigua i la seva concentració va disminuint amb l'edat.

Aquesta capacitat per retenir aigua, així com per estimular el col·lagen, fan que sigui emprat, a més de en la medicina estètica. Es distingeixen dos tipus d'àcid hialurònic:

L'àcid hialurònic no reticulat o poc dens: Aquest àcid s'empra en forma de microinjeccions, sobretot en l'àrea de la cara, per tal d'hidratar la pell i estimular la producció de col·lagen en les zones de pell fina i afeblida.

L'àcid hialurònic reticulat i, per tant, de major densitat, s'usa amb freqüència com a producte de farciment, amb l'objectiu de reposar volums perduts o corregir solcs facials. Aquest és el tipus d'àcid hialurònic que serà emprat per al rejoveniment de les àrees corporals de les mans, els colzes i els genolls.

Mentre que el segon consisteix a utilitzar fils tensors: Els tractaments amb fils tensors corporals s'han convertit en una eina per millorar la flacciditat, no només de la cara, sinó també de zones corporals com colzes i genolls que, per l'edat, la pèrdua brusca de pes o altres factors, han perdut la tensió natural i han guanyat flacciditat.

En medicina estètica, els fils reabsorbibles de PDO s'utilitzen per redensificar el teixit, la seva aplicació en els punts i zones que volem tractar van a estimular la síntesi de col·lagen i elastina, donant de nou tensió.