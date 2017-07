La Vall d'Hebron inaugura una Unitat de Teràpia de Medicina Nuclear per tractar el càncer amb radiofàrmacs

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha inaugurat aquest dimecres una Unitat de Teràpia de Medicina Nuclear per tractar amb radiofàrmacs pacients adults i pediàtrics amb càncer. Aquest tipus de tractament utilitza molècules radioactives dirigides directament al tumor i permet dissenyar els fàrmacs de forma personalitzada i ajustar la dosi de radiació a cada pacient. Malgrat que la radiació administrada és la mínima necessària per aconseguir la màxima eficàcia terapèutica, el pacient s'ha de quedar ingressat en instal·lacions blindades i dotades de sistemes de gestió dels residus per evitar irradiar altres persones. Les noves instal·lacions s'han dissenyat pensant en els pacients, especialment en els pediàtrics. "Poden ser-hi ingressats acompanyats dels familiars, cosa que és encara més important a la població infantil", destaca el cap del Servei de Medicina Nuclear, el doctor Joan Castell.

La construcció de les noves instal·lacions, que són fruit de la col·laboració amb l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), ha durat dos anys i el seu cost ha estat d'uns 850.000 euros. En el disseny d'aquest nou espai ha participat un equip multidisciplinari, format per professionals del Servei de Medicina Nuclear, Física i Protecció Radiològica i la direcció de Manteniment i Obres, junt amb professionals de l'IDI.

L'espai es divideix en dues habitacions amb quatre punts de tractament, amb una capacitat per atendre quatre pacients de forma simultània. Les habitacions estan completament equipades amb sistemes de comunicació sense fils per facilitar la relació amb l'exterior i minimitzar la percepció d'aïllament i solitud. A la vegada, disposen de llum solar i els familiars poden acompanyar els pacients, només separats per un vidre plomat que en garanteix la seguretat. La protecció de parets i sostres està garantida per una coberta que té un pes de 18 tones, a les quals cal sumar les dues tones que pesen les portes de les habitacions.

L'optimització en les dosis de radiació a cada pacient permet oferir la màxima eficàcia terapèutica i a l'hora es redueix el risc per a la seva salut. Amb les mesures de seguretat introduïdes, s'aconsegueix també minimitzar la radiació als familiars, acompanyants i treballadors del centre. En una visió integral del tractament de la malaltia, s'ha desenvolupat un protocol d'atenció i seguiment dels pacients mentre rebin el tractament d'acord amb els serveis de Medicina Nuclear, Endocrinologia, Urgències, Oncologia Mèdica i Oncologia i Hematologia Pediàtriques, que garanteix la millor atenció multidisciplinària i personalitzada als pacients.

Tot el procés de tractament està controlat amb sistemes electrònics, sensors de radiació i de vigilància per protegir al personal sanitari, que pot exercir les tasques a distància. El mateix pot fer el personal del Servei de Física i Protecció Radiològica. Un dels aspectes clau és l'emmagatzematge dels residus excretats pels pacients, bàsicament l'orina, que s'ha de mantenir en uns tancs especials durant el període necessari perquè baixin els nivells de radiació.

Uns 600 pacients l'any



El nou equipament es va posar en marxa a mitjan abril i pot atendre entre 600 i 650 pacients l'any. La majoria, el 90%, són adults, afectats bàsicament de càncer de tiroides i tumors neuroendocrins. La resta són pacients pediàtrics amb aquestes patologies i d'altres com ara neuroblastoma. Estan en fase d'assaig noves molècules per tractar altres malalties oncològiques que milloraran el seu tractament i que aquesta instal·lació permetrà posar a l'abast dels pacients. Amb la posada en marxa d'aquestes habitacions, Vall d'Hebron es converteix en el centre de referència per als infants que necessiten rebre aquest tipus de tractament a Catalunya.