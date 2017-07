Cinc aliments que t'ajudaran a aprimar-te

Determinats aliments, denominats 'cremagrasses', acceleren el metabolisme i eviten l'acumulació de líquids. Aliments nutritius, rics en vitamines i amb alt poder saciant. Oblida't de vigilar l'aportació calòrica de cada aliment i aprima't de manera saludable incorporant aquests productes a la teva dieta:

1. Aliments integrals

El nostre cos necessita ingerir carbohidrats diàriament per aconseguir l'aportació necessària d'energia. Els cereals integrals són imprescindibles en qualsevol dieta d'aprimament. El cos absorbeix el doble d'energia i crema dues vegades més calories si consumeixes cereals integrals en comptes de refinats.

També pots incorporar altres aliments integrals a la teva dieta com l'arròs o pasta integral, pa integral o farines integrals. Et saciaran més i aportaran més nutrients al teu organisme.

2. Llenties

Una ració de llenties aporta el 35 per cent del ferro que el nostre organisme necessita diàriament. Tenir nivells adequats de ferro en el nostre cos ens ajudarà a aprimar-se. Si, per contra, tenim manca de ferro o altres nutrients nostre metabolisme s'alentirà perquè no té prou combustible per funcionar adequadament.

3. Carns magres i peix

Les carns magres com el pollastre, gall dindi, porc, vedella o conill contenen proteïnes que estimulen i activen el nostre metabolisme. Aquestes carns menys grasses tenen menys d'un 10% de greix.

Els ous també compleixen aquesta funció a causa del seu alt contingut proteic. A més, peixos grassos com el salmó o el bonic contenen àcids grassos beneficiosos com l'Omega 3. Consumir aquests aliments accelerarà la digestió i donarà al teu cos tota l'energia que necessites.

4. Fruites

Les fruites són aliments baixos en calories. A més contenen molts nutrients i vitamines. Es consideren aliments 'cremagrasses' pel seu alt contingut en aigua i el seu poder saciant. Algunes de les fruites més per aprimar són els cítrics pel seu alt poder antioxidant i els seus baixos nivells de sucre.

L'estiu és una època perfecta per consumir més fruita, entra molt millor i ens refresca. A més, les fruites d'estiu contenen més aigua i són més depuratives, per exemple, el meló, la síndria o les nectarines.

5. Te o cafè verd

El te o cafè verd és una beguda antioxidant que accelera el nostre metabolisme, afavorint l'aprimament. Els experts i nutricionistes recomanen prendre entre 2 i 4 tasses diàries de te o cafè verd.