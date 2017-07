Les infeccions de transmissió sexual continuen augmentant

Stop Sida engega una nova campanya d´informació amb l´objectiu d´incidir en el nombre d´infeccions de transmissió sexual. En els últims anys han anat augmentant i l´associació considera que es deu a la manca d´informació especialitzada i de programes i dinàmiques educatives sobre sexualitat, i la prevalença del discurs inculpatori de la por. L´associació destaca que l´increment registrat els darrers anys s´ha produït de manera exponencial en la població d´homes gais, bisexuals i altres homes que tenen sexe amb homes, i de manera més significativa en els casos de sífilis i gonorrea i, paral·lelament, de malalties com l´hepatitis A.

Sífilis, gonorrea i VIH



A través de fullets, vídeos i cartells informatius, així com missatges a través de les xarxes socials, Stop Sida vol difondre les principals malalties de transmissió sexual, en especial la sífilis, que ha passat de 94 casos el 2007 a 437 el 2017, i la gonorrea, però també el VIH, i donar a conèixer els recursos de l´associació per a la prevenció o detecció precoç, per poder-les tractar tan aviat com sigui possible.

La campanya va dirigida principalment al col·lectiu LGTB, la comunitat que ha registrat un augment més gran de diagnòstics. Per a l´associació, tenir sexualitats «no normatives» o viure amb el VIH pot dificultar que s´apropin als serveis mèdics per al diagnòstic i el tractament d´infeccions de transmissió sexual, ja que sovint la vergonya, la culpa o la por els impedeixen viure saludablement i positivament la sexualitat. Aquestes emocions, creuen des d´Stop Sida, poden dificultar la comunicació d´un diagnòstic a les parelles sexuals o afectives.

L´associació alerta que la manca de recursos a proves mèdiques de detecció de displàsia anal, en homes gais, bisexuals i altres homes que practiquen sexe amb homes coinfectats pel papil·loma humà i VIH, pot tenir conseqüències en aquesta població.