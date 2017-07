Cinc claus per unes vacances sense preocupacions per al teu cor

La malaltia cardiovascular és la principal causa de mort en viatgers internacionals en l'edat adulta. I ara que ja són aquí les vacances d'estiu, qui més cura ha de tenir amb aquestes patologies són els pacients ja diagnosticats.

Encara que viatjar a un lloc llunyà no té per què estar fora dels plans dels pacients cardiovasculars, la Fundació Espanyola del Cor (FEC), pertanyent a la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC), aconsella sentit comú a l'hora de triar destinació de vacances i prendre una sèrie de precaucions perquè el cor no es ressenti en aquests dies de descans.

"Si la condició cardíaca del pacient és estable, està ben controlada i es troba bé, no hi ha major problema a viatjar", ha reconegut el vicepresident de la FEC, José Luis Palma, que en canvi aconsella posposar qualsevol viatge si recentment se li va diagnosticar alguna malaltia cardíaca o la seva medicació ha patit canvis.

En qualsevol cas, i atès que les causes poden ser molt variades, aquesta entitat ha elaborat un llistat de mesures preventives que ajudaran a mantenir el cor sa durant aquestes vacances d'estiu:



1. Viatges en avió: Passadís, si us plau.

Els pacients cardiovasculars poden viatjar en avió sense perill i sense arriscar la seva salut, però els viatges llargs en avió augmenten el risc de patir síndrome de la classe turista, que es produeix quan s'ha de romandre immòbil en un lloc reduït i amb limitacions de moviment durant un període prolongat de temps.

Per evitar-ho, aconsellen als pacients amb antecedents cardíacs o amb hipertensió triar els seients del passadís, ja que permeten més mobilitat, aixecar-se almenys una vegada cada hora i caminar una mica, fer alguns exercicis simples en el seu seient, com estirar les cames i els turmells...

També han d'evitar creuar les cames, no portar peces ajustades i evitar el consum de cafè, te i alcohol, així com incrementar el d'aigua per mantenir una hidratació òptima. I és igualment recomanable que les persones amb alt risc utilitzin mitges o mitjons compressors i que prenguin una pastilla d'àcid acetilsalicílic abans, durant i després del viatge.



2. Control de la medicació: Quina hora seria a Espanya?

A més de portar medicació suficient per tots els dies que estarem fora per si tinguéssim algun contratemps durant les vacances i els nostres fàrmacs no estiguessin disponibles al nostre destí, una solució és portar amb sí una còpia de les receptes originals en cas que perdem la medicació .

Una altra bona opció a l'hora de viatjar és mantenir una llista actualitzada de tots els medicaments i dosis en la bossa o cartera, en cas que perdem qualsevol d'ells, incloent el nom genèric i de marca dels medicaments.

I si el pacient va a l'estranger, una carta del seu metge explicant la seva condició, medicaments (especialment si són líquids, cremes o gels de més de 100 mil·lilitres a l'equipatge de mà), al·lèrgies i qualsevol dispositiu mèdic que pugui tenir, per exemple, un marcapassos o ICD.

Amb la interrupció de la seva rutina diària normal, l'adherència a la medicació del pacient pot estar compromesa, per això és essencial assegurar-se tenir el mòbil en el horari correcte per poder configurar una alarma i no oblidar l'administració prescrita.



3. Alimentació: Compte amb els àpats fora de casa.

Els viatges comporten menjar fora de casa, el que pot portar a un descontrol en l'alimentació, ja que un tendeix a augmentar la ingesta d'aliments, així com la quantitat de greixos animals i saturats, i postres grassos.

Perquè això no suposi un problema per a la nostra salut (especialment per als pacients diabètics), la FEC recomana triar restaurants que garanteixin salubritat, que disposin de cartes o plats saludables, evitar els fregits i centrar les peticions en plats cuinats al vapor, a la graella o a la planxa.

A més, els restaurants solen preparar els plats rics en sal, de manera que per a un major control de la seva ingesta, una bona idea és demanar que serveixin el menjar sense sal per afegir-se un mateix a posteriori, sempre amb mesura. Especialment, els pacients hipertensos i els pacients amb insuficiència cardíaca crònica han de reduir al mínim la ingesta de sal en les seves dietes a l'estranger.



4. Hidratació: Evita l'abús d'alcohol.

L'augment del consum de begudes alcohòliques, usual en vacances, pot provocar la síndrome de cor en vacances, que consisteix en una acceleració del ritme cardíac, una arrítmia supraventricular que es dóna generalment en les aurícules i sol presentar-se en persones joves, sanes i sense història prèvia d'arrítmies.

Aquesta síndrome pot desencadenar-se per la combinació del consum excessiu de certs productes en un curt període de temps: greixos, dolços i sobretot alcohol, degut a que la ingesta sol incrementar durant les vacances. Combinar la ingesta d'alcohol alternant-ho amb aigua (sempre embotellada), infusions i sucs naturals pot ajudar a hidratar-nos d'una manera més saludable.



5. Exercici: Ni tant ni tant poc.

La FEC recomana practicar esport a primera hora del matí, quan les temperatures són més baixes i el sol no és tan fort com la resta del dia. Si no practiquem cap esport, una bona alternativa per mantenir-nos actius i evitar el sedentarisme és sortir a passejar durant una hora, però en cap cas començar a practicar esport a alta intensitat si no estem acostumats a això. Quan es pateix del cor és més recomanable nedar a braça, esquena o estil lliure que a papallona.

Un altre aspecte a tenir molt en compte és la temperatura de l'aigua. Els cardiòlegs desaconsellen banyar-se en aigües per sota dels 25 graus, ja que el fred pot ser un desencadenant d'arrítmies o estrènyer les artèries coronàries i produir una angina de pit.

La majoria dels pacients amb malaltia cardíaca trobaran els seus viatges gratificants i beneficiosos per a la seva salut i benestar. S'ha d'encoratjar als pacients a viatjar amb la deguda atenció als riscos de salut i precaucions de viatge. Una estreta cooperació entre el pacient, el metge i el cardiòleg ajudarà a promoure viatges internacionals segurs i saludables. En la majoria dels casos, les jornades turístiques impliquen jornades maratonianes, pel que no hem d'oblidar que l'important d'unes vacances és relaxar-se.