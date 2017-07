Cinc batuts depuratius per netejar l'organisme

L'estiu és època d'excessos. Cerveses al xiringuito, tapes, gelats, menjars ràpids o barbacoes formen part gairebé diàriament de la nostra dieta durant les vacances. Si no vols guanyar els quilos perduts durant la 'operació biquini' aquests dies, contraresta els efectes nocius d'aquest tipus d'aliments i prepara't batuts depuratius per netejar l'organisme:





Aquest batut verd té propietats diürètiques i és perfecte per prendre-ho als matins abans d'esmorzar, ja que conté grans quantitats de fibra i vitamina C.

Pica un quart de pinya, un rave, dues tiges d'api i bat amb la batedora fins a obtenir un bon liquat. A continuació, afegeix una cullerada de mel i beu-t'ho al moment.



Fumes massa durant les vacances o prens massa el sol? Aquest suc vermell t'ajudarà a pal·liar l'efecte antienvelliment que aquests mals hàbits provoquen en el teu cos i a la teva pell.

Pica en una tassa un bon ramell de raïm vermell, dos talls de pinya i sis maduixes. Bat tots els ingredients i barreja'ls amb el suc de dues llimones i una cullerada de mel.

Ajuda al teu cos a eliminar toxines i reforça les teves defenses amb aquest simple però saborós suc. Esprem quatre taronges i tritura dues pomes. Barreja tots dos aliments i tira mig litre d'aigua. Aquest preparat el pots donar fins i tot als més petits de la casa per esmorzar.

Durant l'estiu nomès prens verdures? Soluciona aquest problema preparant un batut ràpid, fàcil de prendre i fresc per suportar la calor.

5. Batut amb iogurt desnatat



Et costa prendre aquest tipus de batuts? Et presentem un amb el qual et serà més senzill cuidar-te.

Compra un iogurt desnatat i afegeix-li 50 grams de raïm negre i una rodanxa de pinya triturada. Si et queda molt espès pots afegir-li una mica de llet, també desnatada.

Fes a la batedora dues fulles de bleda, una mica de julivert, dos plàtans, el suc de mitja llimona i dues tasses d'aigua. En pocs minuts obtindràs un liquat que hauràs de prendre almenys cinc vegades a la setmana per aconseguir netejar el teu organisme.