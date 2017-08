Com actuar davant d'una cremada solar?

El bronzejat és un mecanisme natural de protecció de la pell i les cremades solars causades per l'exposició excessiva als rajos ultraviolats (UV) poden semblar només una irritació temporal, però en realitat poden causar danys que duren per a tota la vida, a causa de la "memòria" de la pell.

La Skin Cancer Foundation nord-americana recorda que els més vulnerables són els nens i que una butllofa ocasionada per una cremada solar en la infància o l'adolescència augmenta doblement el risc i les possibilitats de desenvolupar melanoma més endavant. Al mateix temps, una persona també duplica el risc de melanoma si ha tingut cinc o més cremades durant la seva vida.

"Les cremades solars deixen seqüeles a llarg termini i quan som majors pot afavorir l'aparició del càncer de pell, així com un major envelliment de la pell per aquest excés de sol en la joventut. I tan dolent és prendre el sol molt temps al llarg de la teva vida, com tenir moments puntuals d'accés de sol. El melanoma s'associa amb exposicions intermitents i molt intenses", subratlla en una entrevista amb el portal Infosalus la doctora Paloma Cornejo, membre de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venerología (AEDV).

Però, per què es produeixen les cremades solars? L'experta explica que aquestes tenen lloc perquè la radiació 'ultraviolada B' produeix una lesió de les cèl·lules epidèrmiques. "Aquesta lesió pot oscil·lar des d'un simple eritema o enrogiment fins a l'aparició de butllofes, que suposaria una cremada de segon grau. Hi ha vegades que la cremada no és molt evident però a nivell estructural ja es produeixen unes cèl·lules que a llarg termini deixaran seqüeles", agrega Cornejo.

Consells per cremades solars

Encara que tothom pot saber com reaccionar a una cremada solar, Cornejo destaca que cal anar al dermatòleg quan apareguin butllofes. D'altra banda, assenyala que el més normal és que la molèstia de la cremada duri dos dies i posteriorment vagi baixant el vermell o apareguin pigues o el bronzejat. També és possible que apareguin taques en el cos. En el cas de butllofes, la molèstia durarà almenys una setmana, puntualitza la membre de la AEDV.

Per poder reaccionar a les cremades sense problemes, l'especialista enumera una sèrie de consells "imprescindibles" a l'hora de cuidar la nostra pell en aquests casos:

1.- Hidratar molt, tant per dins com per fora. "Si tens moltes molèsties, l'ús d'un corticoide tòpic que sol receptar el metge et calmarà. Després et baixarà la inflamació i la sensació de dolor. En hidratar molt la pell, fer servir ben àloe vera, after sun, que són productes que calmen i refresquen la pell. Si es guarden en la nevera, encara és millor", ressalta la doctora Cornejo.

2.- Durant aquest temps, la pell és més sensible al sol i és recomanable evitar-lo al màxim.

3.- Quan ens pelem no estirar les pells. Deixar que la pell s'hidrati.

4.- Emprar robes amb fibres naturals perquè no irritin encara més aquesta pell enrogida.

5.- Els antiinflamatoris només s'utilitzaran en cas de molèstia si un metge així ho prescriu, igual que els corticoides per a les cremades i butllofes.

6.- Si no es pot dormir pel dolor de la cremada o causa molta molèstia, Cornejo recomana utilitzar llençols més suaus, fins i tot dormir sense roba o amb pijama de cotó, així com dormir amb el cos banyat prèviament de molta crema hidratant i anar repetint la seva aplicació.

7.- Buscar ombra immediatament si la pell comença a enrogir-se o comença a doldre.

A més, enumera diversos consells per prevenir-les:

8.- Ara està de moda que a la fotoprotecció tòpica se li associï una oral. "Es pot començar un mes abans de les vacances a prendre extractes de betacarotè i d'una falguera anomenada 'polypodium leucotomos', que està més que demostrat que millora les defenses del nostre organisme davant la radiació solar", agrega.

9.- El filtre solar tòpic ha de comptar amb un índex adequat al fototipus de pell de la persona (la resposta de la pell al sol). Les pells més blanques van d'un fototipus 1 al 3 i han d'usar un índex d'almenys 50, mentre que les pells més brunes almenys un 30. "L'ideal és que abans de prendre el sol i sortir de la casa s'apliqui el fotoprotector. Tornar a aplicar la protecció solar cada dues o tres hores", incideix la dermatòloga.

10.- Utilitzar quantitats generoses de crema en cas que no compleixi l'índex de protecció. "Si la crema et dura tot l'estiu alguna cosa estàs fent malament", subratlla. A més, veu convenient protegir-se per a cada àrea. "No és el mateix per a una calba, o per a una cara acneica o cames seques. Les textures són diferents", insisteix Cornejo.