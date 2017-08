Decàleg per perdre pes després de les vacances

Les cerveses al xiringuito de la platja, els gelats a mitja tarda i les tapetes de cada nit fan que a l'estiu engreixem una mitjana d'entre 2 i 5 quilos. Els experts recomanen perdre el que hem engreixat durant aquests mesos quan es torna a la rutina per no anar acumulant quilos de més cada any.

Com aconseguir-ho? A continuació et deixem un decàleg per aprimar-te fàcilment després de les vacances:

1. Planifica els cinc àpats recomanades al dia

Amb la tornada a la rutina també s'han de reprendre els bons hàbits alimentaris. En menjar cinc vegades al dia aconseguirem evitar els afartaments. A més, en planejar un menú setmanal aconseguirem controlar què mengem i assegurar-nos la ingesta de tot tipus d'aliments.

2. Beu vuit gots d'aigua al dia

L'aigua ens ajuda a eliminar les toxines ingerides en les últimes setmanes, de manera que a la tornada de vacances no oblidis portar amb tu una ampolla per no oblidar-te d'ingerir almenys 2 litres d'aigua.

3. Limita el consum de sal

El seu excés provoca que els ronyons retinguin aigua. Evita-tot el possible per no estar més inflat del normal. Oblida't per una temporada d'embotits conserves, fumats o els típics preparats.

4. Alia't amb les fruites i verdures més diürètiques

Afegeix a la teva dieta diària fruites com la pinya, el meló o la síndria i verdures com el cogombre, els espàrrecs o la carxofa. Aviat notaràs que t'ajuden a netejar el teu organisme.

5. No comptis les calories

Tornar a la normalitat després d'un estiu idíl·lic no és senzill, a més has de posar-te a dieta, el més segur és que aviat fracassis. Deixa de comptar calories i preocupa't de quina qualitat són els aliments que ingereixes. Opta per cuinar la teva mateixa teus plats amb bons productes. Estar sa és el realment important.

6. La importància del sopar

Planifica bé què faràs per sopar cada nit perquè quan arribes cansat és molt fàcil recórrer al pica-pica i extralimitarnos. Els purés de verdura i les sopes seran els teus millors aliats aquests dies.

7. Refrigeris sans

Estigues preparat per als atacs de fam i tingues a la teva bossa refrigeris que t'ajuden en el teu propòsit. Vés a la feina amb una poma o un plàtan o demana al bar una simple puça de pernil serrà.

8. Una vida activa

Vés en bicicleta a la feina o baixa un parell de parades abans de la teva oficina. Puja i baixa totes les escales que puguis i el cap de setmana aprofita per fer passejades per la muntanya o el parc. L'important és que estiguis actiu.

9. No renunciïs a tot

Si vols tenir èxit en el teu propòsit és important que no renunciïs a tots els plaers de la vida, ja que aviat et cansaràs de la situació. Si ets molt llaminer concedeix-te unes unces de xocolata negra al llarg de la setmana o el cap de setmana dóna't un caprici com un tros de pizza casolana o una cervesa sense alcohol.

10. Recorre a la cosmètica

No aprima però ajuda a mantenir l'elasticitat i hidratació de la pell i evita les tan odioses estries que apareixen quan es varia de pes de forma ràpida.