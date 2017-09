El setembre és el mes perfecte per marcar-se nous i bons propòsits. Si cuidar la teva alimentació i aprimar-te d'una vegada per totes aquests quilos que has anat agafant al llarg dels últims mesos formen part d'aquesta llista, has de conèixer aquests cinc hàbits per perdre pes sense fer dieta que t'ajudaran a prendre consciència de què és el que prens i com:

Menjar a poc a poc, mastegant bé en els aliments

Mai endrapis el menjar. Pren-te teu temps per assaborir bé els aliments i gaudir de cada mos. Has de trigar uns 15 - 20 minuts a fer cada àpat perquè el cervell tingui la sensació que s'ha quedat saciat.

Beure dos litres d'aigua fora dels àpats

L'aigua ajuda al nostre cos a eliminar toxines. Beure-la durant els àpats pot alentir la digestió de manera que els experts en nutrició recomanen repartir-la en vuit gots al llarg del dia. Prendre-la 30 minuts abans d'esmorzar, dinar o sopar ens ajuda també a protegir les parets de l'estómac i saciar-nos pel que evitarem menjar en excés.

Utilitza espècies en el menjar

Moltes espècies ajuden a reduir la gana i cremar més calories per la qual cosa no dubtis a introduir-les en el teu menú per aprimar sense fer dieta. Les que més ajuden a l'organisme són el pebre vermell, la caiena, la mostassa, el comí, el gingebre, la cúrcuma, el safrà i la canyella.

Menja aliments integrals

Intenta evitar aliments que continguin farines refinades. Assegura't que el pa, la pasta o l'arròs que consumeixes siguin de gra sencer. El germen i segó que tenen t'aportarà tots els nutrients necessaris, fibra, vitamines, minerals, etc. A més, aquests són productes molt més saciants i ajuden a millorar el trànsit intestinal.

Evita la sal

Acostuma't a cuinar sense sal o redueix-la al mínim substituint-la per espècies, vinagre o llimona.

Aconseguiràs retenir líquids i desinflar-te. Per descomptat, oblida't dels aliments processats i menjars preparats ja que contenen grans quantitats de sal.