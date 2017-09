Què és la fibromialgia?

La fibromiàlgia és una malaltia de gran prevalença a tot el món i que es caracteritza per dolor crònic difús així com un conjunt de símptomes similars als presentats per les malalties mitocondrials com intolerància a l'exercici, fatiga, miopatia i disfunció mitocondrial.

Es tracta d'una malaltia que afecta fonamentalment a dones i que es caracteritza per dolor generalitzat, incapacitant i crònica (durant tot el dia i per a tota la vida), juntament amb la demostració en l'exploració física d'uns punts prèviament definits en què la pressió moderada desencadena dolor; aquests punts es coneixen com a punts sensibles de la fibromiàlgia.

El dolor crònic generalitzat i incapacitant que pateixen els malalts, al costat de la presència d'insomni, que de vegades és greu, més la conjunció de moltes altres alteracions en diferents òrgans i sistemes, condiciona el que aquests pacients siguin vists per múltiples especialistes mèdics i sotmesos a múltiples i inútils proves complementàries en què no es troba res. Això fa que, sovint, aquests pacients siguin etiquetats de somatitzadors, ansiosos, depressius o bojos i condiciona que ells se sentin incompresos i presentin un estat de frustració permanent que agreuja l'estat de depressió / ansietat reactiva que produeix tota malaltia greu incapacitant.



Símptomes de la fibromiàlgia

La malaltia es caracteritza per un dolor múscul-esquelètic generalitzat i una hipersensibilitat en múltiples punts del cos, que fa que qualsevol contacte físic o canvi de temperatura pugui provocar dolor, encara que no existeixi un dany aparent.

El 70% dels pacients amb fibromiàlgia refereix sentir fatiga en major o menor mesura i un 30% dels malalts pateix la síndrome de fatiga crònica. La síndrome de fatiga crònica està també present en trastorns com la depressió o els trastorns distímics i poques vegades es deriva de problemes endocrins o altres malalties, malauradament en alguns pacients no és possible detectar la causa.

Pel que fa a les alteracions psicològiques que pateixen els pacients amb fibromiàlgia, també hi ha una àmplia variabilitat. Entre un 30% i un 40% no té cap psicopatologia i en un 30% dels malalts es presenta una alteració secundària com a conseqüència de la malaltia.

A més, entre un 18 i un 20% dels malalts ha patit o pateix un episodi de depressió major o trastorn d'ansietat després del diagnòstic o prèviament a aquest.

Al costat del principal símptoma, el dolor, la fibromiàlgia s'acompanya d'un nombre important de trastorns complexos, entre els quals es troba la cefalea, bufeta irritable, alteracions digestives funcionals, dismenorrea (menstruació dolorosa), parestèsies, intolerància als canvis tèrmics, intolerància l'exercici, debilitat muscular, cansament persistent, rigidesa, fatiga perllongada després de l'exercici lleu o moderat i son no reparador.

Aquest conjunt de problemes condicionen, en la majoria de les dones portadores d'aquesta malaltia, una alteració funcional greu.



Tractament per a la fibromiàlgia

La fibromiàlgia requereix un tractament multidisciplinari, que tendeix a evitar l'estrès, facilitar la realització d'exercici diari, adoptar hàbits d'higiene del son i aconseguir l'acceptació de la malaltia a través de tècniques de psicologia positiva, així com un tractament específic per al dolor i la fatiga.

A més, hi trambién un tractament farmacològic. Encara que ara per ara no hi ha una medicació específica per combatre aquesta malaltia, el tractament més freqüent consisteix en la combinació de diferents fàrmacs ja coneguts per altres malalties en dosis més baixes a les habituals.

La medicació sol basar-se en una associació de tricíclics (en dosis més baixes que per a la depressió), analgèsics, inhibidors selectius de la recaptació de serotonina, ansiolítics i relaxants musculars, entre altres. En qualsevol cas, haurà de ser el metge qui determini quina pot ser la millor medicació per a cada pacient.