Els danys a la salut del porno

Persones que necessiten un estímul visual per iniciar la resposta sexual, que només aconsegueixen arribar a l'orgasme masturbant-se o que obtenen més plaer en consumir pornografia que amb la parella. Aquests són alguns dels problemes que sexòlegs gallecs ja atenen a la seva consulta i que, tot i no haver estudis científics que ho acreditin, vinculen l'elevat consum de pornografia a la Xarxa que fa que "canviï el patró eròtic" i que, per tant , es necessitin uns estímuls que no existeixen en el sexe real per arribar al clímax. Els experts sostenen que molts d'aquests problemes milloren en deixar de veure porno.

El consum de pornografia ha augmentat en els últims anys gràcies a la facilitat d'accés i a l'àmplia oferta a internet, el que segons alerten els sexòlegs gallecs pot portar a un canvi "del patró mental d'erotització" que es tradueix en problemes per obtenir plaer en una relació sexual real més enllà de la pantalla. "No hi ha estudis científics que ens permetin afirmar que el consum de porno provoqui problemes, però és cert que ja vam rebre en consulta a joves amb disfunció erèctil, amb falta de desig o que necessiten sempre d'estímuls nous per arribar a l'orgasme i que milloren quan deixen de veure pornografia", assenyala el president de la Sociedade Galega de Sexoloxía i vocal de la Federació Espanyola de Societats de Sexologia, Emilio López Bastos.

Els experts asseguren que la principal conseqüència d'un consum elevat de pornografia, especialment si es realitza durant l'adolescència, és que es desvirtua el sexe real ja que es modifiquen els estímuls necessaris per arribar a l'orgasme. "L'eròtica és una cosa que té a veure amb el festeig, amb tocar la pell, amb olors, amb comunicació, cosa que no existeix amb una pantalla", explica Emilio Bastos, que alerta que això pot provocar que algunes persones tinguin problemes per excitar-se en les seves relacions convencionals perquè "en la realitat els estímuls són més febles i ells els perceben com a menys gratificants".

La immediatesa i la novetat que ofereix el consum de sexe per la xarxa també xoquen amb la realitat més enllà de la virtualitat. "A internet l'accés és molt ràpid i amb clic s'obtenen coses noves, però en la realitat les relacions no són tan ràpides. A més, hi ha pacients que creen patrons eròtics que els porten a només respondre davant d'estímuls nous. A la meva consulta vaig atendre a un jove, per exemple, que sempre buscava noves noies", indica López, que alerta d'un altre problema que afecta cada vegada a més homes.

"És la pràctica que es coneix com 'l'abraçada de la mort', homes que s'han acostumat a un tipus de masturbació concreta, a determinada velocitat, amb una pressió fixa de manera que ara no aconsegueixen arribar a l'orgasme amb una parella, només si es masturben ells mateixos", indica aquest especialista, que sosté que altres problemes que podrien estar vinculats al consum de porno són" necessitar un estímul visual per iniciar la resposta sexual o la desviació de l'objecte de desig".

Emilio López reconeix que, tot i no haver estudis que confirmin la relació entre pornografia i aquests problemes cada vegada menys anecdòtics en les consultes dels sexòlegs, convé reflexionar ja que la majoria d'afectats "millora quan deixa de consumir aquests continguts". "Normalment ells no vinculen el que els passa a això, però poc a poc anem veient els seus hàbits i n'hi ha que després de parar de consumir pornografia noten millores en les seves relacions sexuals", sosté aquest sexòleg gallec.

Els experts es neguen a donar unes pautes sobre quan el consum de porno pot començar a ser problemàtic. Simplement animen a reflexionar sobre com hi ha gent que varia el model de sexualitat a causa d'aquests continguts.



"Els pares han de revisar els mòbils perquè ja hi ha nens de 10 anys que consumeixen pornografia"

Malgrat que els canvis en els estímuls eròtics i la conducta sexual vinculats al consum de pornografia poden produir-se a qualsevol edat, els experts alerten que aquests riscos es disparen quan els consumidors són adolescents o fins i tot nens. "Se sap que cada vegada el consum de pornografia es fa a edats més primerenques. Hi ha nens de 10 o 12 anys que accedeixen a aquests continguts i cal analitzar com els pot afectar ja que no són adults, no tenen un mapa de la sexualitat encara format ", alerta el president de la Sociedade Galega de Sexoloxía, Emilio López Bastos.

"El cervell en nens i adolescents encara està en desenvolupament, han de desenvolupar les seves habilitats socials, comunicatives", recorda aquest especialista gallec, qui dóna la veu d'alarma.